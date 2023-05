Microsoft kopiert gerade offenbar Apples größten Erfolg der letzten Jahre

Nutzt Microsoft bald seine eigenen Chips?

Mit neuen iPhones, iPads und Apple Watches zieht Apple jedes Jahr wieder die Augen der Welt auf sich. Üblicherweise sind dabei gerade die Smartphones der Star der Show. Aber 2020 sorgte ein anderes Produkt für offene Münder: der M1-Chip.

Der von Apple selbst entwickelte Prozessor wird seitdem in immer mehr PCs des Tech-Giganten verbaut. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kommen Hardware und Software aus demselben Unternehmen, können beide deutlich besser aufeinander abgestimmt werden.

Das scheint auch Microsoft so zu sehen. Denn wie Windowslatest berichtet, arbeitet man in Redmond ebenfalls an eigenen Prozessoren auf ARM-Basis. Die Entwicklung des eigenen Microsoft Silicon Teams soll so Apples M-Chips bei Leistung wie auch Effizienz Konkurrenz machen.

Der Fokus für Microsoft ist dabei offenbar klar das eigene Betriebssystem. Denn die hauseigenen ARM-Chips sollen vor allem für Windows 12 optimiert werden.

Auf die Entwicklung bei Microsoft aufmerksam geworden war Windowslatest, nachdem das IT-Unternehmen mehrere entsprechende Stellenangebote auf seiner Webseite ausgeschrieben hatte, darunter etwa einen Principal System on Chip (SoC) Silicon Architect.

Die Jobbeschreibung dazu las sich wie folgt:

The candidate will be responsible for building complex, state-of-the-art SOCs using leading silicon technology nodes and will collaborate closely with internal customers and partners. Der Kandidat wird für die Entwicklung komplexer, hochmoderner SOCs unter Verwendung führender Silizium-Technologieknoten verantwortlich sein und eng mit internen Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Mittlerweile soll ein Großteil der ausgeschriebenen Stellen wieder von der Webseite verschwunden sein.

Mit der Entwicklung der Chips müsste sich Microsoft aber beeilen, wenn Windows 12 tatsächlich so zeitnah erscheinen soll, wie es uns einige Leaks glauben machen möchten.

Was meint ihr? Ist an der Einschätzung von Windowslatest etwas dran? Arbeitet Microsoft tatsächlich an einem Konkurrenten zu Apples M-Chips? Und denkt ihr, dass der Tech-Riese damit auf dem richtigen Weg ist? Oder sollte Microsoft bei seinen Leisten bleiben und sich vor allem auf das bestehende Produkt-Portfolio konzentrieren? Wir freuen uns auf eure Einschätzung in den Kommentaren!