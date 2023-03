Windows 12 geleakt? Warum gerade alle über Microsofts neues Betriebssystem sprechen

Windows 11 ist noch nicht einmal zwei Jahre auf dem Markt und schon gibt es Gerüchte und Spekulationen über die nächste Version: also Windows 12. Der neueste Leak könnte das bisher stärkste Indiz für die Existenz des Betriebssystems sein.

Ein anderer deutet hingegen darauf hin, dass Windows 12 eventuell schon nächstes Jahr veröffentlicht werden könnte. Was ist dran?

Windows 12 schon 2024 und mit Abo?

Der Hardware-Leaker @leaf_hobby, der in der Vergangenheit mit Intel-Vorhersagen oft richtig lag, teilte über seinen Twitter-Feed Details über die kommende Meteor Lake-Generation von Intel-Prozessoren.

Laut dem Leaker erwähnt Intel, dass ihre kommenden CPUs von Windows 12 unterstützt werden. Der Tweet wurde inzwischen gelöscht, was darauf hindeutet, dass das Gerücht sich bewahrheiten könnte. Sowohl Microsoft, als auch Intel wollten gegenüber The Verge keinen Kommentar abgeben.

Ein anderer Leak kommt von Zac Bowden von Windows Central. Er geht davon aus, dass Microsoft zu einem dreijährigen Veröffentlichungszyklus wechseln wird - startend ab Windows 11.

Sollte er damit richtig liegen, könnte die nächste Version von Windows schon im Oktober 2024 erscheinen. Bowden weiß wohl sogar schon, wie die nächste Windows-Version heißen wird: »Next Valley«.

Unbestätigte Quellen gehen davon aus, dass Windows 12 ein Cloud-basiertes Betriebssystem sein könnte. Wenn sich dies wiederum als wahr herausstellt - was durchaus plausibel sein könnte - wird Windows 12 tatsächlich ein Abo-Service, wie Microsoft 365 und der Game Pass.

Ein Cloud-basiertes Betriebssystem kann durchaus Vorteile bieten, aber es ist fragwürdig, ob der Markt schon nächstes Jahr dafür bereit ist, vor allem wenn es keine lokal installierbare Alternative geben sollte.

Erst vor kurzem hat ein Tweet über Windows 12, der als Witz gedacht war, sogar Microsoft Chef Satya Nadella auf den Plan gerufen. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Windows 12: "Witz" geht nach hinten los, Microsoft-Chef schreitet ein

Glaubt ihr, an den Leaks ist etwas dran und was ist eure Meinung zu einem Cloud-basierten Betriebssystem? Würdet ihr ein Abo für ein solches Windows abschließen oder kommt das für euch gar nicht in Frage? Und was haltet ihr davon, dass immer mehr Hersteller und Anbieter Abos verkaufen wollen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!