Microsoft hebt die größte Einschränkung für Bing Chat auf, aber nicht ohne Haken

Im Februar 2023 wurde Bing Chat veröffentlicht: Microsofts Antwort auf ChatGPT. Die KI-Suchmaschine hat in weniger als einem Monat mehr als eine Millionen Nutzer erreicht und ist heute der zweitbeliebteste KI-Chatbot weltweit.

Wer Bing Chat auf dem heimischen Rechner verwenden will, muss dafür den Edge-Browser von Microsoft verwenden. Das ändert sich nun, allerdings gibt es bei der Sache einen großen Haken.

Safari und Chrome-Nutzer erhalten »Bing-Lite«

Bing Chat ist nun auch für einige Safari- und Chrome-Nutzer verfügbar. Einige, weil das Feature wohl in Wellen ausgeliefert wird und nicht für jede Person gleichzeitig verfügbar ist.

Ihr könnt für euch selbst testen, ob ihr schon dabei seid, indem ihr auf Bing.com geht und dann oben links auf »Chat« klickt. Die Suchergebnisse werden dann nach unten weggeschoben und das Chatfenster von Bing öffnet sich.

Hier ist der Haken: Die Safari- und Chrome-Version von Bing ist stark beschnitten. Das Zeichenlimit wurde von 4.000 auf 2.000 gesenkt und die maximale Anzahl an Antworten pro Gespräch von 30 auf 5 reduziert.

Ein Pop-Up, das in der oberen rechten Ecke auftaucht, bietet Nutzern die Möglichkeit Bing in Microsoft Edge zu »erkunden«. Klickt man auf dieses, wird Edge geöffnet und im ursprünglichen Browser erscheinen drei Gründe, warum man Microsofts eigenen Browser für Bing verwenden sollte.

Meinung des Autors

Duy Linh Dinh: Obwohl Bing auf Chrome und Safari so stark beschnitten ist, ist es trotzdem eine mehr oder weniger erfreuliche Neuerung. Nutzer müssen für eine schnelle KI-Internetsuche keinen Extra-Browser öffnen und können in Bing gewöhnliche Fragen stellen, um auf ihre Antworten zu kommen. In den meisten Fällen sollten diese Suchanfragen nicht länger als 2.000 Zeichen sein und die Antwort innerhalb der ersten 5 Ergebnisse vorliegen. Für längere Gespräche und komplexere Themen müssen die Nutzer wohl trotzdem auf den Edge-Browser zurückgreifen.

Benutzt ihr selbst den Bing Chat und wie findet ihr ihn bis jetzt? Seid ihr mit den Ergebnissen soweit zufrieden? Werdet ihr ihn mit der neuen Integration in Safari und Chrome öfter verwenden? Und was ist eure Meinung zu den Einschränkungen, die Microsoft Bing auf anderen Browsern auferlegt hat? Schreibt es uns in die Kommentare!