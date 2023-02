Google: 5 neue Features für Android und Wear OS erhöhen den Komfort maßgeblich

Die MWC 2023 (Mobile World Congress) hat einige Ankündigungen parat, wie die neue Xiaomi 13-Serie, die in Kooperation mit dem Kamerahersteller Leica auftrumpft. Aber auch Google hat etwas im Gepäck und kündigt mehrere Neuerungen für Android- und Wear OS-User an.

Auf welche Features ihr euch zukünftig freuen dürft, erfahrt ihr im Folgenden.

1. Neues Widget für Google Notizen

Verwendet ihr die Notizen-App von Google, könnt ihr euch auf ein neues Widget für den Startscreen des Android-Smartphones freuen. Damit lassen sich To-do-Listen, Erinnerungen und Notizen direkt aus dem Startbildschirm einsehen und abhaken.

Das neue Widget soll darüber hinaus mit einer Wear OS-Smartwatch synchronisiert werden können. Android-Smartwatches erhalten entsprechende Zifferblätter mit einer Verknüpfung, um bei Tippen eine schnelle Notiz via Spracheingabe festhalten zu können.

PDF-Dateien können innerhalb der Google Drive-App für Android kommentiert oder farblich markiert werden - entweder per Finger oder Stift. Auch Fotos und visuelle Pläne sollen darüber händisch markiert und bearbeitet werden können.

3. Google Chrome: Inhalt einer Seite vergrößern.

Google wird im März ein Update veröffentlichen, mit dem ihr den Inhalt einer Webseite innerhalb von Chrome vergrößern könnt. Damit können Text, Bilder und Videos auf bis zu 300 Prozent vergrößert werden, ohne das Layout zu beeinflussen.

Sofern euch die gesetzte Einstellung gefällt, könnt ihr diese als Standard speichern, um nicht jedes Mal erneut die Option vornehmen zu müssen.

4. Neue Sound- und Anzeigeeinstellungen für Wear OS

Google bereitet ein Update für Wear OS-Smartwatches vor, um für mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Die Uhren sollen demnach über Mono-Audio-, Graustufen- und Farbkorrektur-Modi verfügen.

Die smarte Armbanduhr muss mindestens auf Wear OS 3 aktualisiert werden, um etwa den Mono-Audio-Modus zu aktivieren. Damit soll die Desorientierung durch Split-Audio reduziert werden.

5. Fast Pair kommt für Chromebooks

Dank der Funktion Fast-Pair lassen sich in Windeseile Kopfhörer mit dem Smartphone verbinden - ganz einfach per Fingertipp. Dazu erscheint eine kurze Animation auf dem unteren Bildschirm.

Dieses Feature soll auf Chromebooks übergehen, damit die Laptops ebenfalls automatisch mit den Kopfhörern verbunden werden können. Sind die Kopfhörer bereits mit dem Handy gekoppelt, verbinden sie sich automatisch mit dem Laptop auf Basis von ChromeOS.

Mehr Möglichkeiten beim Erstellen von Emoji

Über Googles Gboard-Tastatur können bereits viele Emojis vermischt werden, um neue zu kreieren. Über Emoji Kitchen gesellen sich nun weitere Möglichkeiten zur Gestaltung von Stickern hinzu.

Außerdem erhält die Google Pay-Funktion neue Animationen beim Bezahlen von Rechnungen. Statt eines Häckchens erscheinen animierte Tiere wie Pinguine, nachdem die Transaktion bestätigt wurde.

Eine weitere Android-App erhält ebenfalls kleine Verbesserungen. Google Meet soll störende Hintergrundgeräusche besser ausblenden können.

Google ist dafür bekannt, das Betriebssystem mit kleinen Updates stetig zu verbessern. Was haltet ihr von diesen kleinen, aber feinen Neuerungen? Welche Funktionen fehlen euch noch in Android 13, die der Suchmaschinen-Riese schleunigst nachliefern sollte? Habt ihr bereits mit eurem Smartphone auf die aktuelle Android-Version updaten können? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!