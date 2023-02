Xiaomi hat auf einem Enthüllungs-Event in Barcelona das neue Flaggschiff Xiaomi 13 Pro vorgestellt. Wie bei den meisten High-End-Smartphones steht wieder einmal die Kamera ganz im Fokus. Das neue Handy übernimmt das Leica-Branding und den 1-Zoll-Sensor, die das Unternehmen schon beim Xiaomi 12S Ultra eingesetzt hat. Im Gegensatz zu diesem wird das Xiaomi 13 Pro allerdings auch in Europa verfügbar sein.

Die Specs abseits von der Kamera

Das Xiaomi 13 Pro ist, wie das Wörtchen »Pro« vermuten lässt, vollgepackt mit High-End-Features und schneller Hardware. Als Hauptprozessor kommt der sehr schnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zum Einsatz, der auch bei den neuen Samsung Galaxy S23-Handys verbaut ist.

Dazu kommt 12 Gigabyte Arbeitsspeicher in der 512 Gigabyte-Variante oder nur 8 Gigabyte Arbeitsspeicher mit der 256 Gigabyte-Variante. Das AMOLED-Display misst 6,73" in der Diagonale, mit einer Auflösung von 3.200 x 1.440 Pixeln und einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hz. Damit der Bildschirm auch bei Tageslicht gut lesbar ist, beträgt die maximale Helligkeit 1.900 Nits.

Der 4.820mAh-Akku kann mit einem 120 Watt Ladegerät innerhalb von nur 19 Minuten voll aufgeladen werden. Das Beste daran: Das dafür benötigte HyperCharge-Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Selbst das kabellose Laden geht mit 50 Watt recht flott. Ansonsten unterstützt das Xiaomi 13 Pro auch Reverse-Charging mit 10 Watt, mit dem ihr auch andere Geräte über das eigene Smartphone aufladen könnt.

Das Gehäuse ist IP68-zertifiziert und sowohl die Rück- als auch Vorderseite wird mit Corning Gorilla Glass Victus geschützt. Im Gegensatz zu den neuen S23-Handys von Samsung kommt hier die erste Version von Victus zum Einsatz, was dennoch guten Schutz bieten sollte. Für zusätzliche Sicherheit befindet sich eine transparente Hülle mit im Lieferumfang.

Was genau Gorilla Glass Victus 2 für Vorteile bietet, könnt ihr hier nachlesen:

Als Betriebssystem kommt Android 13 mit MIUI 14 zum Einsatz. Alles in allem können die Specs mit Flaggschiffen anderer Hersteller gut mithalten und das extrem schnelle Aufladen ist das Sahnehäubchen.

Leica-Optik mit großem 1-Zoll-Sensor

Kommen wir zum Hauptaugenmerk des Xiaomi 13 Pro. Die Kameras sitzen auf der Rückseite in einem relativ großen quadratförmigen Kameramodul. Dieses ist deshalb so wuchtig, da Xiaomi hier den 1-Zoll Sensor Sony IMX989-Bildsensor verbaut. Der kam übrigens auch schon im Xiaomi 12S Ultra zum Einsatz. Über diesen befindet sich ein Objektiv, das in Zusammenarbeit mit Leica entwickelt wurde.

Hinzu kommen ein Tele-Objektiv, das einen 3,2-fachen optischen Zoom unterstützt und eine Ultraweitwinkelkamera. Alle drei Kameras lösen mit 50 Megapixel auf, wobei nur die Haupt- und die Telekamera optisch stabilisiert sind. An der Front befindet sich eine 32-Megapixel-Kamera.

Mit dem großen Bildsensor der Hauptkamera ist es möglich Fotos mit einer natürlich geringen Tiefenschärfe zu machen, ohne sich dabei auf Algorithmen, KI und Co. verlassen zu müssen. Zusätzlich sollte der Sensor vor allem bei schlechten Lichtbedingungen besser abschneiden als Smartphones mit kleineren Bildsensoren. Leica liefert zusätzlich noch Filter, die an die Analog-Fotografie erinnern sollen, die jederzeit zugeschaltet werden können.

Wie gut die Kameras wirklich sein werden, müssen die Tests zeigen. Erste Ergebnisse aus dem Netz sind auf jeden Fall vielversprechend.

Preis und Verfügbarkeit

Das Xiaomi 13 Pro wird ab dem 13. März bei uns verfügbar sein und in der günstigsten Variante mit 256 Gigabyte Speicher und 8 Gigabyte RAM 1.300 Euro kosten.

Wenn ihr schon ein Xiaomi-Handy besitzt und nicht unbedingt upgraden wollt, dann könnt ihr zumindest prüfen, ob euer Handy auch MIUI 14 erhalten wird oder nicht. Dafür könnt ihr mal hier reinschauen:

Xiaomi, Poco und Redmi: Diese Handys erhalten MIUI 14 - so holt ihr euch jetzt das Update

Habt ihr Interesse an Xiaomis neuem Flaggschiff-Smartphone? Welches Feature ist für euch besonders interessant? Die Leica-Kamera mit dem 1-Zoll-Bildsensor oder das sehr schnelle Aufladen des Akkus? Und welche Gründe sprechen für euch gegen einen Kauf des Smartphones? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!