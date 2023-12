Die Bennu-Proben versprachen, revolutionär zu sein - Zwei Monate später ist die NASA immer noch nicht in der Lage, den Behälter zu öffnen

Eine einzigartige Mission im All, die vor vielen Jahren begann, nähert sich ihrem Ende auf der Erde. (Bild: NASA)

Wir werfen bei GameStar Tech immer wieder einen Blick über den Tellerrand, hin zu spannenden Themen abseits des klassischen Tech-Kosmos. In diesem Fall geht es um eine besondere NASA-Mission und um ein Thema, das grundlegender kaum sein könnte: Die Ursprünge unseres Sonnensystems.

Asteroid Bennu und die Mission Osiris Rex: Um diesen Ursprüngen auf die Spur zu kommen, hat die NASA vor einigen Jahren die Mission Osiris Rex ins Leben gerufen, die im September 2023 erneut für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat.

Dabei handelt es sich um den ersten Anlauf der NASA zur Sammlung von umfangreichen Proben eines Asteroiden. Doch inzwischen ist es auffällig ruhig geworden um die bemerkenswerte Reise zum Himmelskörper Bennu.

Der Start des passenden Raumfahrzeugs liegt bereits sieben Jahren zurück. Vor wenigen Wochen sind die mit großer Spannung erwarteten Proben dann endlich auf der Erde angekommen. Doch an sie heranzukommen, gestaltet sich schwieriger als erhofft.

Was die Proben so vielversprechend macht

6:39 Die NASA erklärt, wie und warum sie mit Mission Osiris Rex den Asteroiden Bennu besucht

Asteroiden stammen aus der Zeit der Anfänge unseres Sonnensystems. Die NASA hofft deshalb, durch die Proben von Bennu gleich in mehreren Bereichen neue Erkenntnisse zu gewinnen (siehe auch das oben eingebundene Video dazu).

Neben der genauen Entstehung des Sonnensystems sowie unserer Planeten inklusive der Erde zählt dazu die Entstehung von Leben - und die Herkunft von Wasser auf der Erde als eine der entscheidenden Grundlagen für dieses Leben.

Erstmals entdeckt wurde Bennu im Jahr 1999. Der Asteroid ist über 4,5 Milliarden Jahre alt und seitdem weitgehend unverändert. Genau das macht die Proben letztlich so spannend. Aber wo genau hakt es aktuell bei ihrer Auswertung noch?

Zwei entscheidende Hindernisse

Der Großteil der gesammelten Proben befindet sich im Oberteil des so genannten TAGSAM ( Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism ), der für das Aufsammeln der Proben zuständig war.

Auch außerhalb davon hat die Sonde zwar bereits immerhin etwa 70 Gramm an Steinen und Staub mitgebracht. Das große Ziel ist aber das Öffnen des im Bild unten zu sehenden TAGSAM - und genau das stellt die NASA noch vor Probleme.

Die äußeren Elemente des Probensammlers enthalten bereits wertvolles Material, im Inneren steckt aber noch viel mehr davon. (Bild: NASA, Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold)

Genauer gesagt lassen sich die letzten zwei der insgesamt 35 Befestigungselemente nicht wie geplant lösen. Man arbeitet an neuen Methoden dazu, weil aber stets sichergestellt werden muss, dass die wertvolle Fracht im Inneren nicht beschädigt wird, nimmt das viel Zeit in Anspruch.

In einem Blog-Eintrag vom 20. Oktober war noch die Rede davon, dass die nächsten Wochen daran gearbeitet werde. Der Prozess dauert aber weiterhin an. Wie die NASA gegenüber Gizmodo nun verlauten ließ, wird aktuell frühestens im ersten Quartal 2024 mit einer Öffnung des TAGSAM gerechnet.

Eine erste Analyse des außerhalb davon gefundenen Materials hat bereits viele Kohlenstoff- und Wassermoleküle gezeigt. Die passende Theorie lautet, dass die Basis für die Entstehung von Leben auf der Erde über Asteroiden auf unseren Planeten gelangt ist.

Man darf gespannt sein, welche weiteren Erkenntnisse Bennu noch zu bieten hat, wenn der Zugang zu allen Proben bald endlich möglich ist.

Wie trivial man Proben aus dem All dagegen auch nutzen kann, zeigt das folgende kuriose Beispiel:

