Netflix-Doku über das Leben von Bill Gates

Der Streaming-Dienst Netflix wird am 20. September 2019 eine neue, dreiteilige Dokumentation von Davis Guggenheim starten, die sich um das Leben und die Persönlichkeit des Microsoft-Mitgründers Bill Gates dreht. Die Doku trägt den Titel »Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates« und verrät einige Details, die bisher vollkommen unbekannt waren.

Einblicke in das Innenleben von Gates

So hat Gates beispielsweise besonders viel Angst davor, dass sein Gehirn nicht mehr korrekt funktioniert. Seine Frau Melinda erklärt, dass Bill Gates Komplexität liebt und mehrere Dinge gleichzeitig verarbeiten kann. Er erstelle sich in seinen Gedanken ein Grundgerüst, in das er dann die einzelnen Informationen einbaut.



Wenn allerdings etwas nicht korrekt passt, könnte ihn das schnell frustrieren. Er sei aber ein Mensch, der Probleme aus ungewöhnlichen Blickwinkel betrachte und besonders stark sei, wenn eigentlich alles gegen ihn spreche.

Kampf gegen Hunger und Krankheiten

Gerade diese Stärke sei hilfreich, um große Probleme der Menschheit wie Krankheiten und Hunger anzugehen. Dafür gibt Bill Gates inzwischen einen großen Teil über die Bill und Melinda Gates Foundation aus und unterstützt weltweit entsprechende Projekte.



Man müsse in seinem Leben entscheiden, was wirklich wichtig sei, so Gates im Trailer zu Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates.

Philosophische Themen sind auch ansonsten ein Mittelpunkt der Dokumentation, die aber auch kleine Details nicht vergisst. So isst Gates gerne Hamburger, verzichtet auf das Frühstück und liebt Hunde.



Natürlich dürfte auch Microsoft und dessen Gründung und Geschichte einen großen Themenbereich liefern. Die Veröffentlichung der Dokumentation ist für den 20. September 2019 weltweit geplant.