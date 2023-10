Netflix möchte, dass ihr beim Streaminganbieter bald GTA spielen könnt

Berichten des Wall Street Journals zufolge will Netflix Lizenzen eines GTA-Titels abgreifen. (Foto von freestocks auf Unsplash)

Netflix ist hauptsächlich für sein Film- und Serienstreaming bekannt. Doch daneben bietet der Streamingdienst eine Menge Spiele-Apps für das Smartphone oder Tablet an. The Wall Street Journal hat jetzt herausgefunden, dass Netflix wohl auch Interesse am beliebten Spiel GTA 5 hat.

Erwartet uns ein GTA 6 als Mobile Game auf Netflix?

Einem Analysten zufolge, der mit The Wall Street Journal (WSJ) sprach, gab Netflix bisher etwa 1 Milliarde Dollar für Spiele aus. Es scheint so, als würde Netflix jetzt den Vorstoß Richtung Triple-A-Titel wagen.

Demzufolge befindet sich Netflix laut WSJ gerade in Gesprächen mit dem Publisher Take-Two Interactive und dem Entwickler Rockstar Games.

Der Deal soll aber keine Entwicklung eines neuen GTA-Games unter der Aufsicht von Netflix bedeuten. Netflix will lediglich eine Lizenz für ein Grand Theft Auto Spiel erwerben.

Im Bericht steht allerdings nicht, um welchen Teil es sich dabei handeln soll.

Wozu das Ganze? Firmen wie Epic Games oder der Battle Pass generieren hohe Nutzerzahlen mit Deals großer Spieletitel.

Microsoft zahlte beispielsweise für die Aufnahme des Titels GTA 5 in den Xbox Game Pass zwischen 12 und 15 Millionen Dollar – pro Monat.

Als GTA für eine Woche als kostenlos einlösbarer Titel im Epic Games Store angekündigt wurde, war der Andrang so hoch, dass der Launcher und die Webseite für einige Zeit unter dem Ansturm zusammenbrachen.

Es ist nicht klar, wie viel Geld Epic Games dafür zahlen musste, aber es kann von einer ähnlich hohen Summe ausgegangen werden.

Netflix will also sein Stück vom Kuchen des GTA-Erfolgs und so die Popularität seiner eigenen Spiele-Apps steigern.

Was wäre möglich? Da Leaks des neuen GTA 6 schon länger existieren und Take-Two Interactive einen Umsatzsprung von mehreren Milliarden erwartet, kann davon ausgegangen werden, dass die Ankündigung des sechsten Serienteils nicht mehr ewig auf sich warten lässt.

Ein Hacker veröffentlichte damals Interna, für die er heute vor Gericht steht. Die Netflix-Spiele-App könnte also eine Art Spin-Off der GTA-Serie werden. Aber das bleibt zu diesem Zeitpunkt reine Spekulation.

14:51 GTA 6 - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«? - Video: Baut Rockstar heimlich das »perfekte Spiel«?

An welchem GTA-Teil sich Netflix mit seiner Lizenz orientieren wird, ist reine Spekulation. Was denkt ihr? Macht es Sinn, sich schon am noch nicht publizierten Teil 6 der Reihe zu orientieren oder wird das Spiel einfach ein Mobile-Spin-Off des existierenden fünften Teils? Seid ihr große GTA-Fans und wartet schon sehnsüchtig auf den neuesten Ableger? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.