Der große GTA 6 Leak sorgt immer noch für Staunen, weil manch einer ganz genau hinschaut

Im großen Leak zu GTA 6 verstecken sich einige spannende Features.

Fast genau ein Jahr ist es her, dass ein Leaker zahlreiche Bilder und Videos aus einer frühen Version von GTA 6 veröffentlichte. Während der mutmaßlich verantwortliche Hacker vor Gericht gestellt wurde, diskutieren Fans bis heute über den großen Leak. Einer von ihnen macht jetzt über Twitter (inzwischen X) auf einige spannende Features und Grafikeffekte aufmerksam.

Schon jetzt beeindruckend

Der Account mit dem Namen GTA 6 leaks and news teilte kürzlich mehrere kurze Clips aus dem im vergangenen Jahr geleakten Material. Wie bei allen Leaks gilt es natürlich, diese mit Vorsicht zu genießen.

Denn auch wenn sich das Material bereits als authentisch erwies, handelt es sich dabei um eine sehr frühe Version des Spiels. Gezeigte Features, Szenen und Charaktere können sich bei der Release-Version deutlich geändert haben oder sogar ganz fehlen, die Grafik kann sich ebenfalls deutlich vom Gezeigten unterscheiden. Unsere Position zu Leaks erklären wir euch übrigens hier.

Charakterwechsel und Wetter

In einem Clip können wir sehen, wie wir zwischen den beiden Hauptfiguren wechseln werden. Und das scheint ziemlich übergangslos vonstatten zu gehen. Im fertigen Spiel wird wahrscheinlich nur ein Tastendruck notwendig sein, schon spielen wir den anderen der beiden Charaktere. Das funktioniert offenbar auch nochmal eine Ecke flotter, als noch bei GTA 5.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kurz können wir außerdem auch einen Blick auf die Umgebung des dunklen Hotelzimmers werfen. Dabei fallen vor allem die beeindruckenden Wettereffekte ins Auge, die den Regen ziemlich realistisch wirken lassen.

Aufwändige Animationen

In einem zweiten Clip wird ein vergleichsweise nebensächliches Feature gezeigt, das bei vielen Fans aber auch für Staunen sorgt. Sammelt ihr Waffen in der Spielwelt auf, landen diese nicht wie in den meisten Spielen einfach in eurer Hand oder in eurem Inventar. Stattdessen bückt sich eure Figur tatsächlich, und greift im Clip nach dem Sturmgewehr:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zwar wirkt die Animation noch etwas ungelenk, doch schließlich handelt es sich um eine frühe Entwicklungsversion des Spiels, die wahrscheinlich noch aus dem Jahr 2019 stammt. Inzwischen könnte das Ganze also deutlich besser aussehen.

Was haltet ihr von den geleakten Features und Grafikeffekten? Seid ihr schon gespannt, welche Neuerungen es in GTA 6 noch alles geben wird? Könnt ihr es kaum noch erwarten, endlich offizielle Informationen zum Spiel zu bekommen? Was erhofft ihr euch vom nächsten Grand Theft Auto am meisten? Schreibt es gerne in die Kommentare!