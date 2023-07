Heute erscheint die neue RTX-Grafikkarte, über die Nvidia (fast) nicht mehr spricht

Von der RTX 4060 Ti mit 16,0 GByte VRAM, die heute erscheint, gibt es keine Founders Edition von Nvidia.

Es ist so weit: Die RTX 4060 Ti mit 16,0 GByte Videospeicher kommt heute auf den Markt. Mit breiterer Verfügbarkeit wird ab 15 Uhr gerechnet, auch wenn manche Händler wie Proshop die Karte bereits früher als lieferbar gelistet haben.

Anstelle großer Vorfreude auf eine vermeintliche Einsteiger-Karte herrscht aber wenig Begeisterung im Netz und auch Nvidia selbst hält sich äußerst bedeckt. Dabei räumt der Hersteller mit der neuen GPU einen der größten technischen Kritikpunkte aus dem Weg.

Mögliche neue Konkurrenz von AMD steht laut aktueller Gerüchte gleichzeitig schon in den Startlöchern, mehr dazu erfahrt ihr im Artikel Nvidias neue Probleme zeigen sich erstmals im Benchmark und sie sollen schon bald erscheinen .

Die neue RTX 4060 Ti: Mehr Speicher, höherer Preis

Beim angesprochenen Kritikpunkt handelt es sich um die namensgebende Speichergröße, die Nvidia auf beim neuen Modell der RTX 4060 Ti auf 16,0 GByte anhebt.

Die zuvor erschienenen Karten RTX 4060, RTX 4060 Ti und sogar die RTX 4070 hatten nur halb so viel Videospeicher, was für aktuelle Spiele unter Umständen einen Flaschenhals bedeutet.

Obwohl die Neuauflage als Eingeständnis Nvidias zugunsten der PC-Spieler gewertet werden kann, findet sich seitens des GPU-Herstellers im Gegensatz zu den vorangegangenen Releases kaum Werbung zum Verkaufsstart - eine Founder's Edition der GPU wird es ebenfalls nicht geben.

Damit fällt die Verantwortungslast auf die Board-Partner, den potenziellen Kunden die RTX 4060 Ti 16 GB schmackhaft zu machen, doch auch die zieren sich.

Als Grund hierfür steht der hohe Preis im Raum, den Nvidia für die neue Grafikkarte verlangt. Die UVP liegt bei 549 Euro.

Zum Vergleich: Die kleinere Speicherfassung der RTX 4060 Ti ging mit einer UVP von 449 Euro an den Start; das nächsthöhere Modell in Form der bedeutend stärkeren RTX 4070 ist mittlerweile für knapp unter 600 Euro zu haben.

Warum wir zum Release keinen Test der RTX 4060 Ti 16 GB veröffentlichen

Das mangelnde Marketing seitens Nvidia hat auch auf anderer Ebene Konsequenzen.

Denn wie Hardware Unboxed auf Twitter verlauten lässt, gibt es gar kein offizielles Review-Programm zur RTX 4060 Ti 16 GB - die Presse wird entsprechend zum Launch gar nicht erst mit Testmustern versorgt.

Auch wir sind davon betroffen: Normalerweise erreichen uns Testmuster zu neuen Grafikkarten zumindest wenige Tage vor dem eigentlichen Release, doch im Fall der RTX 4060 Ti gilt: Ohne Muster ist keine Rezension möglich.

Zumindest eine Begründung für das Schweigen liefert Nvidia auf Nachfrage von ComputerBase: Die RTX 4060 Ti sei schließlich schon gelauncht , alle Leistungsdaten mit Ausnahme des verdoppelten Speichers dementsprechend bereits bekannt.

Boardpartner dürfen Nvidia zufolge Testmuster zu den gewohnten Zeitpunkten versenden, doch auch diese leiden unter der fehlenden Bemusterung. Laut ComputerBase liegen bei mehreren Händlern die Modelle noch gar nicht vor.

So bleibt vorerst nur eins: Abwarten, bis die neue Grafikkarte den Markt und die Redaktionen inklusive uns erreicht.

Was haltet ihr von Nvidias Launch-Umsetzung der RTX 4060 Ti 16 GB? Ist die Karte wegen ihres größeren Speichers interessant oder zu teuer - welchen Preis müsste sie in letzterem Fall haben? Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren da!