Nvidias neue Probleme zeigen sich erstmals im Benchmark und sie sollen schon bald erscheinen

Erwarten uns im September 2023 gleich zwei neue RX-7000-Grafikkarten von AMD?

Geht es um neue Grafikkarten, ist Nvidia in bestimmten Preisbereichen bislang noch ohne Konkurrenz durch aktuelle Radeon-RX-7000-Modelle von AMD. Das könnte sich bereits kurz nach der gamescom 2023 ändern, wie neue Gerüchte und Leaks besagen.

Von welchen Grafikkarten ist die Rede? AMD soll laut aktueller Informationen planen, zur gamescom zwei neue GPUs vorzustellen, die RX 7800 und die RX 7700. Sie würden zumindest teilweise die große Lücke schließen, die bislang noch zwischen den Top-Modellen RX 7900 XT(X) und der RX 7600 klafft.

Wie unter anderem Computerbase auf Basis des Youtube-Kanals Moore's Law is Dead berichtet, stehen die Namen noch nicht final fest, die Grafikkarten an sich seien aber einsatzbereit und der Release im September geplant. Folgende technische Eckdaten werden erwartet:

RX 7900 XT RX 7800* RX 7700* RX 7600 Shader-Einheiten 5.376 3.840 3.072 2.048 Speicher 20,0 GByte GDD6 16,0 GByte GDDR6 12,0 GByte GDDR6 8,0 GByte GDDR6 Speicherbandbreite 880 GByte/s 624 GByte/s 468 GByte/s 288 GByte/s Infinity-Cache 80,0 MByte 64,0 MByte 48,0 MByte 32,0 MByte TBP 315 Watt 260 Watt 240 Watt 165 Watt *Angaben nicht offiziell bestätigt

Wie schnell sollen die neuen GPUs sein?

Auch zu der Leistung gibt es konkrete Informationen. Sie sind aber genau wie die technischen Daten und der Release-Termin mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten, da es sich erneut um Gerüchte handelt.

Der Twitter-Kanal All The Watts hat konkrete Messergebnisse aus dem beliebten Benchmark 3D Mark Time Spy veröffentlicht. Im Vergleich mit anderen Grafikkarten ermöglichen die Werte einen groben Ausblick darauf, wohin die Leistungsreise mit den neuen Radeons gehen könnte.

3D Mark Time Spy

Angaben von guru3d.com, *Werte für die RX 7800 und RX 7700 Gerüchte laut Twitter-Kanal All The Watts GPU-Score RTX 4090 34984 RX 7900 XTX 29215 RTX 4080 27782 RX 7900 XT 26011 RTX 4070 Ti 22508 RX 6950 XT 22096 RTX 3090 Ti 21737 RTX 3090 20097 RX 6900 XT 19967 RTX 3080 Ti 19063 RX 7800* 18957 RTX 3080 12 GB 18903 RTX 3080 17832 RTX 4070 17736 RX 6800 XT 17275 RX 7700* 15568 RX 6800 14947 RTX 3070 Ti 14449 RX 6750 XT 13893 RTX 3070 13622 RTX 2080 Ti 13610 RTX 4060 Ti 13441 Arc A770 13121 Arc A750 12642 RX 6700 XT 12498 RTX 3060 Ti 11859 RTX 2080 Super 11530 RTX 2080 11002 RX 7600 10649 0

7000

14000

21000

28000

35000

Die Punktangaben zu den bereits erschienenen Grafikkarten im oben zu sehenden Benchmark-Diagramm stammen von der Webseite guru3D.com.

Mit etwa 19.000 Punkten landet die vermeintliche RX 7800 klar vor Nvidias RTX 4070, die circa 18.000 Punkte erreicht. Die RX 7700 mit ungefähr 15.600 Punkten könnte laut des Leaks wiederum die RTX 4060 Ti mit knapp 13.500 Punkten deutlich hinter sich lassen.

Wichtige Infos für das Gesamtbild

Wie die Grafik zeigt, macht AMD sich teils selbst starke Konkurrenz in dem zu sehenden Leistungsumfeld, genauer gesagt geht es um ältere RX-6000-Modelle wie die RX 6800 (XT).

Die entsprechenden Grafikkarten sollen jedoch langsam, aber sicher abverkauft sein und damit Stück für Stück seltener und teurer werden. Dadurch könnte AMD im dritten Quartal 2023 einen geeigneten Zeitpunkt sehen, um die neuen Modelle zu veröffentlichen.

Ebenfalls wichtig zu bedenken: Es handelt sich beim Time-Spy-Benchmark um einen synthetischen Test. In tatsächlichen Spielen können die Leistungsunterschiede je nach Auflösung und Titel teils klar unterschiedlich ausfallen.

Außerdem sind Radeons bei Raytracing-Berechnungen tendenziell (noch) etwas langsamer unterwegs als Nvidias Geforce-GPUs. Welche Modelle sich derzeit generell mit Blick auf ihr Preis-/Leistungsverhältnis besonders zum Kauf anbieten, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Wie so oft wird der Preis auch bei den neuen Radeons am Ende eine große Rolle spielen. Die RTX 4070 mit 12,0 GByte VRAM als möglichen Hauptkonkurrenten für die RX 7800 gibt's aktuell für ungefähr 600 Euro, die RTX 4060 Ti als Gegner der RX 7700 in der Variante mit 8,0 GByte für knapp 400 Euro.

Ähnliche Kosten sind auch für die Radeon-Grafikkarten durchaus im Bereich des Möglichen, potenziell mit jeweils üppigen VRAM-Ausstattung (RX 7800: 16,0 GByte, RX 7700: 12,0 GByte). Vorerst bleibt all das aber Spekulation, auch wenn die aktuellen Gerüchte durchaus plausibel klingen.