Eine neue Xbox Series X soll schon in wenigen Monaten erscheinen - das sind die erwarteten Neuerungen

So könnte die weiße Xbox Series X aussehen. (Bild: Dbrand)

Schon seit letzten Jahr kursieren Leaks und Gerüchte über die nächste Xbox Series X mit dem Codenamen Brooklin . Schenkt man dem großen Microsoft-Leak vom letzten Jahr Glauben, dann wird die neue Konsole noch dieses Jahr erscheinen.

Jetzt gibt es einen neuen Bericht, der nicht nur einen Release-Zeitraum nennt, sondern auch, was uns mit dem Refresh der Series X erwartet.

Weiß, ohne Laufwerk und mit verbesserter Kühlung

Dieser neue Leak stammt von Exputer, die die neuen Informationen über Microsoft-nahen Quellen bezogen haben sollen.

Das sind die Unterschiede zur aktuellen Xbox Series X auf einem Blick:

Weiße Farbe

Kein optisches Laufwerk

Verbesserter Heatsink

Exputer soll auch schon erste Bilder der Konsole gesehen haben, die sie allerdings nicht teilen können.

Wann erscheint die neue Xbox Series X? Laut dem Bericht soll die neue Konsole schon diesen Sommer zwischen Juni und Juli erscheinen.

Was wird sie kosten? Dazu gibt es noch keine konkreten Informationen, jedoch ist es sehr wahrscheinlich, dass sie 50 bis 100 Euro günstiger sein wird, als die schwarze Xbox Series X, um mit der digitalen PS5 Slim zu konkurrieren. Diese kostet aktuell 450 Euro. Die schwarze Series X liegt gerade bei 500 Euro.

Wie glaubhaft ist dieser Leak? Exputer können die präsentierten Informationen nicht belegen, also solltet ihr sie erst mal mit einer Prise Salz genießen. Dennoch erscheint dieser Leak sehr plausibel. Erst vor einigen Monaten wurde eine schwarze Version der Xbox Series S mit vergrößertem Speicher veröffentlicht.

Die schwarze Series S kostet 350 Euro. Die neue Series X könnte also bei 450 Euro landen. (Bild: Mircosoft)

Eine weiße Series X ergibt daher viel Sinn. Dass sie kein optisches Laufwerk haben wird, deckt sich außerdem mit dem Leak vom letzten Jahr.

Ob die neue Konsole außerhalb der verbesserten Kühlung weitere Neuerungen mitbringen wird, ist noch offen. Wenn Microsoft an den Plänen der Brooklin -Konsole festhält, könnte die weiße Series X zudem effizienter sein, Wi-Fi 6E an Bord haben und 2 Terabyte-Speicher haben.

Was haltet ihr von diesem Leak? Würdet ihr euch die neue Xbox Series X in Weiß holen? Was haltet ihr davon, dass sie eventuell kein Laufwerk haben wird? Und welche Verbesserungen wünscht ihr euch, die hier nicht genannt wurden? Oder seid ihr der Meinung, dass Microsoft nicht viel verändern sollte und die Neuerungen für die nächste Konsole aufsparen sollte? Schreibt es uns in die Kommentare!