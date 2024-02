Muss Sony sich warm anziehen? Microsoft kündigt Großes an und will in Zukunft »jeden Bildschirm zu einer Xbox machen«

Microsoft hat für die Xbox so einiges geplant. (Bild: Andreas Prott - adobe.stock.com)

Microsoft hat eine größere Vision für seine Xbox und stellt jetzt die Weichen für die Zukunft. Gestern wurden mehrere Informationen bekanntgegeben, die Einfluss auf das Weiterbestehen der Konsole haben. Spekulationen gab es bereits letzte Woche.

Doch der Reihe nach.

Vier Exklusivtitel für andere Konsolen angekündigt

Das ist passiert: In der aktuellen Episode des offiziellen Xbox-Podcast vom 15. Februar 2024 haben Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer, Xbox-Präsidentin Sarah Bond, der Chef der Xbox Game Studios Matt Booty einige Ankündigungen gemacht.

Spencer offenbarte, dass sie vier Spiele auf andere Konsolen übertragen werden. Welche das sind, hat er nicht verraten, aber Hinweise gegeben. Die Titel seien über ein Jahr alt, »community-driven games« und die ersten ihres Franchise. Zwei davon seien kleinere Spiele, die nie als konsolenexklusiv gedacht waren.

Diese Spiele wurden ausgeschlossen: Starfield und Indiana Jones und der Große Kreis bleiben vorerst Xbox-exklusiv.

Spencer betonte etwas Wichtiges: Es handle sich nur um vier Spiele. Das würde keinen Einfluss auf die fundamentale Strategie für die Xbox haben, sondern diene dazu, die eigenen Spielemarken zu stärken.

Größter Hardware-Sprung, den wir je erlebt haben

In der Podcast-Folge gab Xbox-Präsidentin Sarah Bond ein frühes Update zur nächsten Konsolen-Generation. Sie offenbarte, dass man bereits an der nächsten Xbox plane. Microsoft möchte »den größten technischen Sprung, den wir je in einer Hardware-Generation erlebt haben« liefern.

Genauere Details hat Bond nicht verraten. Sie bestätigte aber, dass es spannende Hardware-Neuigkeiten noch dieses Jahr geben wird. Angepeilt sei die Weihnachtszeit. Außerdem arbeite man an einer Road-Map für die nächste Konsolengeneration.

In einer Umfrage haben wir übrigens herausgefunden, was ihr euch von einer möglichen neuen Xbox-Konsole wünscht.

Jeder Bildschirm soll eine Xbox werden

Diese Aussage fiel nicht im Rahmen des Podcasts. Laut The Verge schrieb Microsoft Gaming-Chef Phil Spencer diesen Satz in einer Nachricht an seine Mitarbeiter. Diese liest sich wie folgt:

Wir haben eine andere Vision für die Zukunft der Spiele. Eine Zukunft, in der die Spieler ein einheitliches Erlebnis auf allen Geräten haben. Eine Zukunft, in der Spieler ganz einfach eine große Auswahl an Spielen mit einem breiten Spektrum an Geschäftsmodellen entdecken können. Eine Zukunft, in der mehr Entwickler in der Lage sind, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen, ein globales Publikum zu erreichen, ihre Communities zu vereinen und kommerziell erfolgreich zu sein. Eine Zukunft, in der jeder Bildschirm eine Xbox ist.

Was ist Xbox? Der Artikel der Kollegen mutmaßt, dass mit »Xbox« nicht mehr nur die Konsole gemeint sein könnte, sondern mehr eine Idee, die sich über mehrere Plattformen spannt.

Mit PC und Cloud bedient Microsoft andere Hardware bereits und öffnet sich mit Spielen für PS5 und Switch weiter. Auch das Game Pass-Abo ist über mehrere Quellen abrufbar.

Microsoft steht derzeit allerdings auch in der Kritik. Interne Leaks (via Tweak Town) zeigen, dass es Unmut vonseiten der Hardware-Entwickler gibt, die sich abgehängt fühlen.

Ohne weitere Informationen zu Microsofts Strategie lässt sich Phil Spencers Aussage nicht einordnen. Sobald es Neuigkeiten zu neuer Xbox-Hardware gibt, erfahrt ihr es bei uns.

Was denkt ihr über die Worte, die im Xbox-Podcast gefallen sind? Wird der technische Sprung zur nächsten Generation riesig? Welche Titel erwartet ihr auf anderen Konsolen?