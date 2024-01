Der neue Aldi-PC ist vollgestopft mit High-End-Hardware - doch ist er seinen hohen Preis wert?

Der neue Aldi-PC steckt in einem schicken In Win 905-Gehäuse.

In wenigen Tagen beginnt Aldi mit dem Verkauf eines neuen Gaming-PCs. Der Medion Erazer Enforcer X10 ist dabei bis obenhin vollgestopft mit High-End-Komponenten.

Das Ganze hat natürlich seinen Preis. 3.899 Euro müsst ihr für den dezent schicken Monster-Rechner hinblättern. Ist er sein Geld wert oder könnt ihr ihn selbst günstiger bauen?

Was steckt im Medion Erazer Enforcer X10?

Das hervorstechendste Merkmal des Enforcer X10 ist wohl seine Grafikkarte. Eine Nvidia Geforce RTX 4090 verrichtet darin ihr Werk, ihres Zeichens die leistungsstärkste GPU auf dem Markt.

Angetrieben wird die RTX 4090 von einem Intel Core i7 14700KF, dessen acht Performance-Kerne mit bis zu 5,6 Gigahertz takten (der Basistakt beträgt 3,4 GHz). Zusammen mit zwölf Effizienzkernen kommt er auf 20 Kerne und 28 Threads. Gekühlt wird der i7 14700KF von einer All-in-One-Wasserkühlung (Alphacool Eisbaer 240).

Platz finden die Edelkomponenten auf einem Gigabyte Z790 Aorus Elite AX. Dazu gesellen sich 64 GByte Arbeitsspeicher der Marke Kingston Fury Beast (DDR5-6000), eine zwei TByte große NVMe-SSD sowie eine zwei TByte große HDD.

Das Netzteil nicht zu vergessen. Damit dem Enforcer X10 nie die Puste ausgeht, ist er mit einem Seasonic Vertex GX-1200 ausgestattet, das 1.200 Watt liefert.

Was kosten die einzelnen Komponenten?

Um das herauszufinden, schauen wir uns die einzelnen Bauteile auf dem Preisvergleichsportal Geizhals genauer an und suchen das jeweils beste Angebot heraus (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels):

Mainboard: Gigabyte Z790 Aorus Elite AX (267 Euro)

Gigabyte Z790 Aorus Elite AX (267 Euro) Prozessor: Intel Core i7 14700KF (408 Euro)

Intel Core i7 14700KF (408 Euro) Grafikkarte: Nvidia Geforce RTX 4090 (1.889 Euro)

Nvidia Geforce RTX 4090 (1.889 Euro) Arbeitsspeicher: 64 GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 (220 Euro)

64 GB Kingston Fury Beast DDR5-6000 (220 Euro) NVMe-SSD: 2 TB WD_Black SN850X (149 Euro)

2 TB WD_Black SN850X (149 Euro) HDD: 2 TB (46 Euro)

2 TB (46 Euro) Wasserkühlung: Alphacool Eisbaer 240 (114 Euro)

Alphacool Eisbaer 240 (114 Euro) Netzteil: Seasonic Vertex GX-1200 (220 Euro)

Seasonic Vertex GX-1200 (220 Euro) Gehäuse: In Win 905 (270 Euro)

In Win 905 (270 Euro) Betriebssystem: Windows 11 Home (145 Euro)

In Summe kommen wir auf 3.728 Euro. Das Betriebssystem Windows 11 Home, das es bei verschiedenen Händlern auch für deutlich weniger Geld gibt, ausgeklammert, sind es immerhin 3.583 Euro.

Wer selbst baut, kann sich also rund 300 Euro sparen (Versandkosten vernachlässigt).

Ist der Enforcer X10 für 3.900 Euro ein gutes Angebot?

Sagen wir mal so: Es gibt vergleichbar ausgestattete Komplett-PCs im Netz für teils spürbar weniger Geld, aber durchaus auch teurere Modelle. Das Angebot bewegt sich unserer Ansicht nach daher im Mittelfeld.

Ab wann gibt es den Enforcer X10?

Den Medion Erazer Enforcer X10 gibt es ab dem 1. Februar 2024 im Onlineshop von Aldi. Die Stückzahl ist offenbar limitiert, weshalb ihr ihn nur kaufen könnt, solange der Vorrat reicht.

Was haltet ihr vom Enforcer X10? Ist das Angebot für 3.900 Euro eurer Meinung nach gut? Oder haltet ihr es für überteuert? Würdet ihr euch überhaupt einen Komplett-PC in dieser Preisklasse kaufen oder baut und schraubt ihr lieber selbst? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!