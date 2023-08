Akku-Laufzeit von einem Monat, physische Tastatur, abnehmbarer Akku: Das ist das neue Retro-Handy von Nokia

Blast from the Tech-Past: Das Nokia 150 sieht aus wie aus den tiefsten 90ern. (Bild-Quelle: Nokia)

Das iPhone 15 und iPhone 15 Pro, die neuesten Smartphones aus dem Hause Apple, stehen aktuell in den Startlöchern.

Auch Nokia hat ein neues Handy angekündigt. Allerdings ist es weder smart, noch hat es einen Touchscreen. Stattdessen wirkt das Nokia 150 eher wie ein Handy-gewordener Anachronismus aus den 90er-Jahren.

Spitz formuliert: Wer seine Lebenszeit in soziale Netzwerke, Dating-Apps oder Pay-To-Win-Games versenkt, kann am Nokia 150 erproben, was »Digital Detoxing« bedeutet.

»Hey, Nokia 150: Kannst du denn auch Snake?«

Nokia 150 gegen das iPhone 14 Pro

Um euch nahezubringen, wie sehr das Nokia 150 ein Rückgriff auf die Anfangsjahre der Mobilteile ist, stellen wir es in einem nicht ganz ernst zu nehmenden Vergleich neben ein aktuelles Top-Modell des beliebten Herstellers aus Cupertino, das iPhone 14 Pro.

Alle Angaben daraus stammen von nokia.com und apple.com. Die Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständig und dient ausschließlich der Veranschaulichung.

Nokia 150 iPhone 14 Pro Akku 30 Tage im Standby-Betrieb beziehungsweise bis zu 20 Stunden Dauertelefonie sollen mit dem Nokia 150 drin sein.



Davon können Apple-ianer nur träumen: Der Akku lässt sich leicht aus- und wieder einbauen. Standby-Betrieb und Telefonie? Papperlapapp! Apple gibt an, das iPhone 14 Pro könne bis zu 23 Stunden Videowiedergabe. Kamera 0,3 MP VGA: Aufgenommene Fotos speichert euch das Nokia 150 auf einer Micro-SD; diese ist aber nicht im Lieferumfang enthalten, sondern ist separat erhältlich. Das Nokia 150 unterstützt MicroSD mit einem Speicherplatz von bis zu 32 GB. Rückseitige Kamera und Frontkamera: Die rückseitige Kamera verfügt über 48 MP respektive über Ultraweitwinkel und Tele. Entertainment Entweder, ihr spielt Musik über den integrierten MP3-Spieler ab, oder ihr schaltet via FM-Radio in lokale Radiostationen rein.



Um euch mit Musiken zu beschallen, stöpselt ihr wahlweise Kopfhörer an den urzeitlichen Mobilknochen oder nutzt die eingebauten Lautsprecher.



Wollt ihr MP3s hören, erfordert das aber eine eingesetzte MicroSD-Karte. Dieselbe Voraussetzung gilt, sofern ihr das Nokia 150 als Diktiergerät verwenden wollt. Bei Apple wird »Musik hören« naheliegenderweise nicht als eigenständiges Feature aufgezählt.



Ihr müsst kein aktuelles Top-Teil von Apple in Händen halten, um zu wissen: Mit Smartphones steht euch ein multimedialer Entertainment-Kosmos aus Musik, Film, Social Media oder Gaming offen. Eingabe Analoges Tastenfeld: Tippen wie auf einem Festnetztelefon. Mit seinem Eingabefeld aus analogen Tasten wirkt das Gerät von Nokia wie ein Ausstellungsstück aus dem Technikmuseum. Der Touchscreen auf einem iPhone ist ein Füllhorn an Interaktionsmöglichkeiten. Wir alle haben uns längst an die Navigation der berührungssensitiven Bildschirme gewöhnt. Speicherplatz Wie gesagt: Wer die passende Micro-SD einbaut, kann Daten von einer Größe bis zu 32 GB speichern. Je nach Ausführung verfügt das iPhone 14 Pro über 128 GB, 256 GB, 512 GB oder sogar 1 TB Speicherplatz.

Fazit: Eine andere Welt

Klar: Mit dem aktuellen Spitzenmodell von Apple oder irgendeinem anderen Smartphone auf dem aktuellen Stand der Technik kann es das Nokia 150 niemals aufnehmen.

Was das Nokia 150 aber leisten kann, ist die Reduzierung auf die elementarsten Funktionen eines Handys: Telefonieren und Textnachrichten. Da wirkt die Möglichkeit, MP3s abzuspielen fast wie eine neumodische Dreingabe - und hat so rein gar nichts mit den aktuellen Apple-Handys zu tun.

Anders gesagt: Wer süchtig nach seinem Smartphone ist, der sollte die Augen nach dem Veröffentlichungstermin dieses Retro-Handys geöffnet halten, wenn er der Sucht etwas entgegensetzen will, das sich vollkommen auf das Wesentliche beschränkt.

Auf welches Handy setzt ihr privat? Ist es ein Smartphone der aktuellen Generation, oder ein gebrauchtes Gerät aus der Grabbelkiste? Schreibt uns gerne in unsere Kommentare, welcher Handschmeichler auf eurem Handteller aufliegt.