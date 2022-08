Neues zu RTX 4000: High-End-Performance in der Mittelklasse und was wir von der RTX 4080 erwarten dürfen

In den vergangenen Tagen gab es mit Blick auf die kommenden, neuen Grafikkarten von Nvidia etwas Bewegung in der Gerüchteküche. Sie standen ganz im Zeichen der Performance. Wohin geht die Reise bei RTX 4000? Wie schnell werden die neuen Beschleuniger im Vergleich zu den aktuellen Modellen aus der RTX-3000-Reihe? Kurzum: Was gibt es Neues von Nvidia?

Vermutete Benchmark-Ergebnisse zu RTX 4080 und RTX 4070

Bei dem ersten Gerücht handelt es sich strenggenommen nicht um ein Gerücht im üblichen Sinne, sondern um eine Vermutung. Oder besser gesagt: Um eine Extrapolation potenzieller Leistungsdaten anhand der bisher vermuteten Spezifikationen der RTX-4000-Reihe. Konkret geht es um die Modelle RTX 4080 und RTX 4070.

Bedeutung gewinnen sie allerdings erst durch die Tatsache, dass sie von einem der weltweit bekanntesten Hardware-Leaker stammen. kopite7kimi hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als besonders treffsichere Quelle für nicht veröffentlichte Informationen aufgebaut. Das war insbesondere bei RTX 2000 und RTX 3000 der Fall. Was sagt er also über RTX 4080 und RTX 4070?

RTX 4080 deutlich schneller als RTX 3090 Ti

Der Leaker vermutet für die RTX 4080 ein Ergebnis von mehr als 15.000 Punkten (Graphics Score) im 3D Mark Time Spy Extreme (TSE). Der Benchmark bestimmt die Performance in 4K-Auflösung. Im Vergleich zu aktuellen Spitzenmodellen von Nvidia wie der RTX 3090 Ti ist das eine enorm hohe Punktezahl.

Um das einzuordnen: Die am stärksten übertaktete RTX 3090 Ti erzielte 14.611 Punkte und liegt damit derzeit auf Platz 1 der Bestenliste für den 3D Mark Time Spy Extreme. Eine typische RTX 3090 kommt in etwa auf um die 9.000 bis 9.500 Punkte, eine nicht übertaktete RTX 3090 Ti auf 10.000 bis 10.500 Punkte.

RTX 4070 auf Augenhöhe mit RTX 3090

Diese 10.000 Punkte erwartet kopite7kimi mit der neuen Generation bereits von der RTX 4070. Modelle der xx70-Reihe stellen typischerweise die (gehobene) Mittelklasse bei Nvidia dar. Auch das wäre ein beachtlicher Sprung und passt zu bisherigen Gerüchten, die sogar den größten Leistungssprung seit Jahrzehnten in Aussicht stellen.

Auf Anfrage der Kollegen von Videocardz erwidert kopite7kimi im Übrigen, dass es sich bei den genannten Zahlen nicht ausschließlich um Schätzungen handle, führt dies jedoch nicht weiter aus.

RTX 4070 Ti soll locker mit RTX 3090 Ti mithalten können

Das zweite und diesmal waschechte Gerüchte stammt ebenfalls aus der Feder von kopite7kimi und betrifft die mögliche RTX 4070 Ti:

Die RTX 4070 Ti soll demnach bis zu 400 Watt Leistung und es zusammen mit 7.680 FP32-Rechenkernen leicht mit der RTX 3090 Ti aufnehmen können. Die RTX 3090 Ti kommt standardmäßig mit einer TGP (Total Graphics Power) von 450 Watt, was im Umkehrschluss für eine bessere Effizienz der neuen Grafikkarten spricht. Diese dürfte im Wesentlichen aus der Verkleinerung der Strukturbreiten und generellen Verbesserungen der Mikroarchitektur resultieren.

Nichtsdestotrotz wird die noch einmal deutlich gestiegene Leistungsaufnahme einer der voraussichtlich kritischsten Punkten der RTX-4000-Reihe - gleiches gilt für AMDs kommende RX-7000-Modelle. Bereits Nvidias RTX-3000 als auch AMDs RX-6000-Reihe sprengten das bis dahin gültige Limit von 250 Watt für Grafikkarten mit einem einzigen Grafikchip.

Wie sagt ihr zu den angeblichen und vermuteten Performance-Daten der RTX-4000-Reihe? Glaubt ihr, die Karten werden wirklich so viel schneller, oder geht ihr eher von moderateren Leistungszugewinnen aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!