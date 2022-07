Das wäre Irrsinn: Plant Nvidia nun doch ein Monster-Flaggschiff mit riesigem Speicher und Stromverbrauch?

Vor einigen Monaten machten Gerüchte die Runde, denen zufolge Nvidia eine Flaggschiff-Grafikkarte mit 800 Watt oder mehr Leistungsaufnahme plant. Sogar von 900 Watt war die Rede. Darum ist es in letzter Zeit still geworden, Leaks und Spekulationen sahen bei 600 Watt die Obergrenze – in Form einer möglichen RTX 4090 Ti.

Sollte sich die neueste Meldung jedoch als wahr herausstellen, geht es in der Spitze nun allerdings doch auf mindestens 800 Watt. Was ist dran und um welche Grafikkarte könnte es sich handeln?

Die Informationen stammen vom bekannten Hardware-Leaker kopite7kimi. Demnach werde es eine Grafikkarte auf Basis der AD102-450-A1-GPU geben, die 18.176 FP32-Recheneinheiten und satte 48 Gigabyte Videospeicher bietet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Um welches Modell es sich dabei handelt, verrät der aufgrund seiner als besonders treffsicher geltenden Tweets renommierte Leaker allerdings nicht. Genau das ist aber der entscheidende Punkt, denn es gibt ein paar Ungereimtheiten.

27 5 Gute Frage Warum werden Grafikkarten eigentlich immer größer?

Spieler-Flaggschiff oder neue Titan-Grafikkarte?

Die Zahl der Rechenkerne (ALUs) wird mit 18.176 angegeben. Der Vollausbau der Ada-GPU kommt bisherigen Meldungen zufolge auf 18.432 ALUs und wird bereits mit der potenziellen RTX 4090 Ti in Verbindung gebracht. Dazu kommen die 48 GB VRAM, von denen Spieler aber nicht profitieren würden. Das Beispiel der RTX 3090 verdeutlicht, dass bereits 24 GB aus heutiger Sicht völlig überdimensioniert sind.

Neue Titan-Reihe? Sollte es eine Grafikkarte mit den von kopite7kimi genannten Spezifikationen tatsächlich einmal geben, dürfte es sich unserer Meinung nach um ein neues Titan-Modell handeln. Alles andere ergibt schlicht keinen Sinn.

Die Titan-Grafikkarten wurden mit der aktuellen Generation zugunsten der RTX 3090 und der RTX 3090 Ti aufgegeben, weshalb die XX90-Modelle offiziell auch nicht als Spieler-Flaggschiffe bezeichnet werden. Diese Ehre kommt der RTX 3080 und der RTX 3080 Ti zu. Die letzte Karte aus der Titan-Reihe ist übrigens die Titan RTX auf Basis der Turing-Architektur (RTX 2000).

So könnte ein mögliches Line-up aussehen:

Modell Kerne VRAM TGP Titan A* 18.432 48 GB (24 Gbps) 900 Watt Titan B* 18.176 48 GB (24 Gbps) 800 Watt RTX 4090 Ti 18.432 24 GB (21 Gbps) 600 Watt RTX 4090 16.384 24 GB (21 Gbps) 450 Watt RTX 4080 10.240 16 GB (21 Gbps) 420 Watt Alle Angaben basieren auf Leaks und Gerüchten, sind also nicht offiziell bestätigt. Die mit einem * markierten Bezeichnung dienen zudem als Platzhalter.

Gut verfügbar: RTX-Karten bei Amazon

Ungeklärt bleibt jedoch die Frage, warum die möglichen Titan-Modelle so viel mehr Leistung benötigen sollten, obwohl die Zahl der Rechenkerne gegenüber der 4090 Ti praktisch unverändert bliebe. Der größere Grafikspeicher erklärt das jedenfalls nicht.

Darum noch einmal eine Erinnerung zum Schluss: Bei der Meldung handelt es sich um ein Gerücht. Offizielle Angaben zu den kommenden neuen Grafikkarten von Nvidia gibt es noch nicht. Wohin die Reise mit Blick auf die Performance gehen könnte, erfahrt ihr indes hier:

Was meint ihr? Bringt Nvidia neben der RTX 4090 respektive RTX 4090 Ti womöglich auch wieder eine eigenständige Titan-Reihe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!