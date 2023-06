Nie wieder schlecht gepfiffene Spiele? Reddit zeigt, dass Sportereignisse in Zukunft von KI mitentschieden werden könnten

Werden Schiedsrichter bald von KI unterstützt oder andersherum? (Bild: Unsplash - Nathan Shively)

Wer schon mal ein Sport-Event verfolgt hat, sei es Bundesliga-Fußball, Basketball-WM oder Handball-EM, der weiß: Schiedsrichter sind auch nur Menschen. Dementsprechend machen sie Fehler, die für eine der beteiligten Parteien von Nachteil sein können.

Das kann in den entscheidenden Momenten für verheerende Ergebnisse sorgen. Erinnert euch zum Beispiel an das Halbfinale der Fußball-WM 1982. der Deutsche Toni Schumacher stößt so hart gegen Patrick Battiston, das dieser zwei Zähne und für kurze Zeit das Bewusstsein verliert. Der Schiedsrichter griff damals überhaupt nicht ein.

Das Fehlentscheidungen (leider) zum Sport gehören, weiß auch der US-amerikanische Entwickler Ayush Pai, der auf Reddit ein Video gepostet hat, in dem er kurz zeigt, an welchem Projekt er gerade arbeitet.

Er entwickelt eine KI, die als Schiedsrichter für Basketball-Spiele fungiert. Sie soll Schiedsrichter live bei ihren Entscheidungen unterstützen. In Zukunft wäre das auch für andere Sportarten denkbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Mehr Durchblick als jeder Mensch?

Pai nutzte unter anderem einfache Methoden wie Farberkennung und Schrittzähler, um die KI auf die Regeln von Basketball zu trainieren.

Eines der größten Probleme war das Erkennen des Balls, wie er in einem Video erklärt. Die wechselnden Lichtverhältnisse und Ballfarben haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen hat er einer Machine-Learning-Architektur (YoloV8) beigebracht, Bälle zu erkennen.

Die KI erkennt Spieler und Ball und gibt gleichzeitig an, wie wahrscheinlich es ist, dass sie richtig liegt. Beim Rahmen oben Links ist sich die KI z.B. nur zu 15 Prozent sicher, dass es ein Spieler ist. Zum Glück. (Bild: YouTube - Ayush Pai)

Diese Architektur überprüft, im Gegensatz zu vergleichbaren Systemen, einen Frame nur ein einziges Mal und zeigt, welches Objekt zu welcher Wahrscheinlichkeit im Bild ist. So können Spieler und Bälle erkannt werden.

Um Regelverstöße, wie zum Beispiel Traveling (ein Spieler macht zu viele Schritte mit dem Ball in der Hand) zu entdecken, hat er eine Technik namens Pose Estimation genutzt. Damit können Körperteile in Echtzeit erkannt und verfolgt werden. So können viele Regelverstöße erkannt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

KI-Schiedsrichter für auch für Fußball & Co.?

Auch wenn Ayush Pai an einem KI-Schiedsrichter für Basketball arbeitet, gehen wir davon aus, dass sich diese Idee auch in anderen Sportarten ausbreiten wird, sollte die Idee bei den jeweiligen Instituten und Vereinen gut ankommen.

Viele Regeln beziehungsweise Regelverstöße könnten durch dieselben Techniken erkannt und gebannt werden.

Bleibt nur die Frage, ob und wie schnell sich das in Zukunft durchsetzen wird. Auch die Fehleranfälligkeit der KI sollte im Auge behalten werden, denn auch diese Anwendungen sind nicht perfekt.

Der junge Mann aus Florida ist sich allerdings sicher, dass seine Idee Zukunftspotenzial hat und wird laut eigener Aussage weiter an dem Projekt arbeiten.

»In der NBA gibt es, wie in vielen anderen Profisportarten auch, viele kontroverse Momente, in denen Schiedsrichterentscheidungen den Ausgang von Spielen beeinflussen können. Der Ersatz menschlicher Schiedsrichter ist zwar nicht unbedingt praktikabel oder sogar erwünscht. Die Entwicklung von KI-Systemen [...] könnte allerdings eine wertvolle Lösung bieten. [...] Version 3 ist schon in Arbeit.« - YouTube: Ayush Pai

Was haltet ihr von der Idee, Schiedsrichter in Zukunft durch KI zu unterstützen oder vielleicht sogar zu ersetzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!