Warum drückt man bei Nintendo immer eine andere Taste zur Bestätigung als bei Xbox und PlayStation?

Zum Glück könnt ihr etwas gegen das Knopfchaos unternehmen. (Bild: Adobe Stock - Migloga)

Wie oft habt ihr schon den falschen Knopf gedrückt, wenn ihr einen ungewohnten Controller in der Hand hattet? Bestimmt schon einige Male, oder?

Der Unterschied zwischen den Gamepads von Nintendo, Xbox und PlayStation hat vor allem kulturelle Hintergründe.

Umgewöhnung vorausgesetzt

Wieso verdrücken wir uns? Der Grund ist einfach: bei Nintendo ist der Bestätigungsknopf auf der rechten Seite der Buttons. Bei PlayStation und Xbox wird unten bestätigt. Das Muskelgedächtnis spielt uns also nach dem Wechsel einen Streich.

So sind die Knöpfe im Detail angeordnet:

Nintendo-Konsolen

Bestätigung: A-Knopf (rechts)

Abbruch: B-Knopf (unten)

PlayStation und Xbox

Bestätigung: X-Knopf (unten) bei PlayStation, A-Knopf (unten) bei Xbox

Abbruch: O-Knopf (rechts) bei PlayStation, B-Knopf (rechts) bei Xbox

Doch wieso sind die Knöpfe nicht vereinheitlicht?

Japan macht es anders

Die Antwort liegt in den kulturellen Unterschieden zwischen Japan und dem Westen. In Japan, der Heimat von Nintendo und Sony, hat das Kreuz traditionell eine andere Bedeutung als bei uns:

In Japan bedeutet der Kreis traditionell Ja oder Korrekt

oder Das Kreuz steht hingegen für Nein oder Falsch

Teiyu Goto, der Designer des PlayStation-Controllers, hat sich dabei folgendes gedacht, wie CNET berichtete:

Kreuz sollte Nein bedeuten

bedeuten Kreis war für Ja vorgesehen

vorgesehen Dreieck symbolisierte Blickwinkel/Richtung

Quadrat stand für Menüs/Dokumente

In Japan war der Knopf zum Bestätigen also rechts, egal ob beim Kreis-Knopf der PlayStation oder dem A-Knopf bei Nintendo.

Die westliche Interpretation

Interessanterweise wurde die Logik in westlichen Märkten umgekehrt. Hier verbinden wir das X-Symbol eher mit auswählen/ankreuzen , während der Kreis als stopp oder abbrechen interpretiert werden könnte (via JapanConsultingOffice).

Zumindest ist das möglicherweise der Gedanke von den Verantwortlichen von Sony gewesen. Denn man könnte genau so gut argumentieren, dass das Kreuz auch bei uns eher als Negativ oder als Sperre zu interpretieren ist.

Nur in Japan geblieben: In japanischen PlayStation-Spielen wurde der Kreis noch lange zum Bestätigen und das Kreuz zum Abbrechen verwendet – bis dann die PS5 kam und Sony sich dazu entschieden hat, das Layout auch in Japan zu ändern.

Mittlerweile wird an der PlayStation also auch in Japan mit Kreuz bestätigt.

Nintendo hat seine Knopfanordnung über alle Konsolengenerationen hinweg beibehalten. Vom Super Nintendo bis zur Switch: A rechts, B unten.

Diese Konsistenz sorgt zwar für ein einheitliches Spielgefühl innerhalb des Nintendo-Kosmos. Macht aber den Wechsel zu anderen Systemen umso verwirrender.

Was ist mit Xbox? Wir können nur Vermutungen anstellen, warum Xbox sich für das Bestätigen auf dem unteren Button entschieden hat. Da die erste Xbox allerdings erst Jahre nach der ersten PlayStation erschien, hat sich Microsoft möglicherweise am Beispiel der PlayStation orientiert.

Anpassungsmöglichkeiten für frustrierte Spieler

Die gute Nachricht: Moderne Konsolen bieten Lösungen für dieses Problem. So geht’s:

Nintendo : Einstellungen → Controller und Sensoren → Knopfbelegung ändern

: Einstellungen → → PlayStation : Einstellungen → Barrierefreiheit → Controller → Benutzerdefinierte Tastenbelegung

: Einstellungen → → → Xbox: Xbox Zubehör -App herunterladen und öffnen → Controller auswählen → drückt auf konfigurieren und dann Tastenzuordnung

So müsst ihr euch nicht mehr umgewöhnen, wenn ihr zwischen verschiedenen Systemen wechselt – vorausgesetzt, ihr nehmt euch die Zeit für die Konfiguration.

Was meint ihr? Habt ihr euch schon an die unterschiedlichen Layouts gewöhnt oder verdrückt ihr euch immer noch regelmäßig? Schreibt es uns in die Kommentare!