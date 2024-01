Wie stark wird die Nintendo Switch 2? Neue Gerüchte sprechen von ordentlichem Upgrade mit höherem Preis

Die Nintendo Switch ist inzwischen vor knapp sieben Jahren am 3. März 2017 auf den Markt gebracht - Zeit wird es also für den Nachfolger, der nach aktuellem Stand wohl noch in diesem Kalenderjahr seinen Release feiern soll.

Entsprechend ranken sich auch immer mehr Gerüchte um die Specs der Nintendo Switch 2, die auf ein inzwischen dringend benötigtes Upgrade der verbauten Technik hinweisen. Ein solcher Bericht ist nun von der taiwanesischen United Daily News erschienen, der sich auf interne Quellen beruft.

Eine generelle Übersicht über alle Leaks und Gerüchte zur Nintendo Switch 2 findet ihr übrigens hier:

Aber zurück zu den neuen »Informationen«: Dem UDN-Bericht zufolge soll Nintendo für die Switch 2 einen Tegra T239 Prozessor von Nvidia erhalten, was sich mit vorangegangenen Leaks deckt.

Spannend wird es aber beim Arbeitsspeicher: Hatte die Nintendo Switch bisher nur vier GByte LPDDR4-RAM verbaut, soll der Nachfolger immerhin die doppelte Menge verpasst bekommen. Die interne Kapazität soll indes mit 64 GByte unberührt bleiben.

Die Kombination aus T239-Chip und acht GByte RAM soll bei der Nintendo Switch 2 mehr Leistung freischalten, die sich primär beim Display äußern soll.

Konkret spricht der UDN-Bericht von einer Bildwiederholrate von 120 Hertz, was analog zum RAM eine Verdopplung der bisherigen Switch-Frequenz bedeutet.

Allerdings wird hier nicht genannt, ob die Auflösung ebenfalls aufgerüstet wird - bisher verfügt die Nintendo-Konsole über 720p im Handheld-Modus; angedockt wird immerhin Full-HD unterstützt.

Das technische Upgrade soll den Kunden aber auch etwas kosten: Wie UDN weiter erklärt, plane der japanische Hersteller mit einer Preiserhöhung für die Nintendo Switch 2.

Demzufolge sei man sich ob des riesigen Erfolgs der ersten Konsole sicher, dass Kunden auch bei einer höheren UVP weiterhin Interesse am Produkt haben werden.

In welcher Höhe die Anpassung erfolgt, wird allerdings nicht genannt. Zur Erinnerung: Zum ursprünglichen Release wurde die Nintendo Switch für eine unverbindliche Preisempfehlung von 329 Euro geführt.

Mehr Arbeitsspeicher und ein besseres Display - die richtigen Upgrades für die Nintendo Switch 2 oder wünscht ihr euch den Fokus auf andere Specs? Welchen Preis dürfte der Nachfolger maximal haben, um interessant zu bleiben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!