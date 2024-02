Nintendo Switch 2: Insider wollen den wahren Grund für die Verschiebung der Konsole kennen

Die Nintendo Switch 2 wird wohl verschoben - aus mehreren Gründen. (Bildquelle: dzm1try - adobe.stock.com)

Das Wichtigste in Kürze Nintendo Switch 2 Release wird intern wohl auf 2025 verschoben

»Maßnahmen zur Verhinderung des Weiterverkaufs« als einer der Gründe

Die Nintendo Switch nähert sich ihrem siebten Geburtstag: Am 3. März 2017 kam die Konsole in den Handel. Nach all den Jahren mehren sich die Gerüchte über den Nachfolger, der zumindest landläufig schlicht als Switch 2 bezeichnet wird.

Hoffnungen auf einen baldigen Release der neuen Nintendo-Konsole erhielten jedoch kürzlich einen Dämpfer. Übereinstimmenden Gerüchten zufolge soll die Switch 2 frühestens im März 2025 erscheinen.

Als ursprünglicher Grund wurden hier die anstehenden Switch-Spiele genannt: Während dieses Jahr primär Remakes anstehen, soll die Switch 2 mit einigen neuen Titeln im kommenden Jahr einen Startschub erhalten.

Zumindest das japanische Portal Nikkei meint aber, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist. Auch in diesem Bericht wird erneut März 2025 als Release-Zeitraum für die Switch 2 ins Spiel gebracht.

Warum verschiebt Nintendo den Release? Der Grund hierfür soll aber nicht nur in dem geplanten Line-up an Spielen liegen, sondern auch mit »Maßnahmen zur Verhinderung des Weiterverkaufs« sowie der Sicherung eines Anfangsbestands der neuen Konsole liegen.

Neben einem ansprechenden Portfolio an First-Party-Spielen (wir blicken hoffnungsvoll auf Metroid Prime 4) soll also auch die Verfügbarkeit der globalen Konsole sichergestellt werden.

Idealerweise bedeutet das zudem, dass Scalper keine Chance haben werden, die Switch 2 für überteuerte Preise über Zweitmärkte zu verkaufen.

Einen ähnlichen Bericht gab es bereits im Januar: Dieser sprach von einer Produktionsmenge in Höhe von zehn Millionen Einheiten, die Nintendo für das erste Geschäftsjahr plant.

Allerdings wurde hier auch das dritte Quartal 2024 als Veröffentlichungszeitraum genannt, was zumindest nach aktuellem Stand nicht mehr stimmt. Eine aktuelle Übersicht über alle Gerüchte und Leaks zur Nintendo Switch 2 findet ihr hier:

Wäre ein Release im nächsten Jahr noch verschmerzbar oder ist eure Geduld für die Nintendo Switch 2 aufgebraucht? Welche Spiele wünscht ihr euch für die kommende Konsole und warum gehört Metroid Prime 4 dazu? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren da!