Nintendo warnt vor einem Trick, den wir früher alle benutzt haben

In diesen Steckplatz (und alle anderen) solltet ihr lieber nicht hinein pusten.

Wer in den 90ern aufgewachsen ist, kann sich garantiert daran erinnern: Wenn ein Spiel für NES, SNES oder Nintendo 64 mal nicht sofort startet, zieht man es kurz aus der Konsole, pustet ordentlich rein und schon geht's wieder. Dachten wir zumindest immer.

Dieser Trick wurde längst als moderner Mythos entlarvt. Oft war der Grund nämlich nicht Staub, der sich auf den Kontakten der Spielmodule angesammelt hat, sondern, dass das Spiel einfach nicht hundertprozentig richtig im Slot steckte und durch wiederholtes heraus- und hereinstecken eine neue Chance bekam, sich richtig auszurichten.

Trotzdem lebt diese Tradition auch 2023 noch weiter, denn in Japan blasen offenbar viele Spielerinnen und Spieler in den Steckplatz ihrer Nintendo-Switch-Konsole. So viele, dass Nintendo jetzt eine offizielle Warnung veröffentlicht hat.

Nintendo will, dass ihr eure Switch besser behandelt

Falls euch interessiert, was ihr eurer armen Switch antut, hat Nintendo jetzt eine Erklärung für euch:

(...) Wenn Staub in den Steckplatz der Spielkarte gelangt, saugen Sie ihn ab. Pusten Sie ihn nicht an und tun Sie nichts anderes. Speichel kann an den Anschlüssen haften, wodurch Teile rosten oder korrodieren können.

Wer also mit voller Kraft in seine Switch pustet, befördert auch immer ein wenig Speichel in den Slot für die Speicherkarten, der sich festsetzen und so zu Rost und Korrosion führen kann. Und das wollt ihr doch wirklich nicht. Stattdessen solltet ihr möglichem Staub lieber mit dem Staubsauger bekämpfen.

Ebenfalls warnt Nintendo davor, Wattestäbchen in den Steckplatz einzuführen, weil diese dort abbrechen und stecken bleiben könnten. Auch verformte Spiele solltet ihr aus diesem Grund nicht mehr in eure Switch stecken.