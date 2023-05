Nothing Phone 2: Es gibt endlich ein Release-Fenster, erste Specs sind offiziell

Das Nothing Phone 2 kommt im Juli.

Gründer und CEO Carl Pei gibt offiziell ein Release-Fenster für das Nothing Phone 2 bekannt. Er bestätigt, dass wir mit einem weltweiten Start im Juli rechnen dürfen.

Im Gespräch verrät der Gründer, dass vor allem die USA für den Erfolg des Unternehmens extrem wichtig sei. Die Ambitionen sind hoch gesteckt, das Nothing Phone 2 soll ich mit dem Apple iPhone messen und eine echte Alternative werden.

Gegenüber Forbes sagt Carl Pei:

»Da die USA ein sehr von Apple dominierter Markt sind, der keine wirkliche Option für Menschen hat, die nach einer Alternative suchen, ist das eine gute Gelegenheit für das Nothing Phone 2, um zu punkten.«

Nothing Phone 2: Erste Specs bekannt gegeben

In dem Gespräch gibt Carl Pei auch erste Einblicke in die Spezifikationen des Nothing Phone 2. Das Gerät erhält einen 4.700-mAh-Akku und besitzt damit 200 mAh mehr zum Vorgänger.

Zum Vergleich: Das Galaxy S23 besitzt einen 3.900 mAh-Akku, das Pixel 7 kommt auf 4.270 mAh.

Welcher Prozessor im Nothing Phone 2 verbaut wird, ist bereits seit längerer Zeit bestätigt. Der Snapdragon 8+ Gen 1 wird das Telefon anstelle des aktuellen Flaggschiff-SoC Snapdragon 8 Gen 2 antreiben.

Der im Nothing Phone 2 geplante Prozessor ist von 2022 und wurde in zahlreichen Flaggschiff-Smartphones verbaut, darunter auch die Falt-Handy-Reihe von Samsung Z Fold 4 und Z Flip 4.

Carl Pei begründete die Entscheidung damit, dass der SoC ein bewährter Prozessor sei, der seit seiner Einführung gründlich getestet und kontinuierlich durch zahlreiche Updates optimiert wurde.

Ein weiterer Faktor sei der Preis gewesen, wodurch das kommende Handy zugänglich bleiben würde.

Nothing setzt andere Prioritäten

Nothing wolle sich dem Spec-Rennen der Hersteller nicht anschließen und stattdessen die Benutzererfahrung priorisieren.

Seit dem Start des Nothing Phone 1 wurden dem Gerät zahlreiche Updates spendiert. Im Februar 2023 wurde auch das Update auf Android 13 bereitgestellt. Laut dem Konzern wird das Phone 1 mit drei Jahren Android-Updates und vier Jahren Sicherheitsupdates versorgt.

Es ist davon auszugehen, dass das Nothing Phone 2 ebenfalls mit Android 13 an den Start geht.

Letztlich bleibt die Frage nach dem Preis. Darüber sind derzeit keine Informationen bekannt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass der Preis im Vergleich zum Vorgänger steigen wird.

Ihr habt das Nothing Phone 1 verpasst? Unseren Test zum Handy findet ihr hier:

Nothing Phone 1 im Test Das Hype-Smartphone spielt seine Stärken gut aus, hat aber auch Schwächen von Patrick Schneider

Das Nothing Phone 2 kommt im Juli und will sich nicht mit den Flaggschiff-Smartphones von Samsung, Apple und Co. messen. Was haltet ihr bisher vom Nothing Phone 1? Besitzt ihr das Smartphone, was seinerzeit einen Hype erlebte oder haltet ihr das Gerät mit der Glyph auf der Rückseite für unnötigen Schnickschnack? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!