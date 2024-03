Aktuelles Budget-Handy nutzt Plastik statt Glas für die Rückseite - mit guten und schlechten Nachrichten für die Haltbarkeit

Die Rückseite des Nothing Phone 2a besteht aus Plastik - und zeigt sich in einem Droptest damit deutlich bruchsicherer.

Mit dem Nothing Phone 2a hat der britische Smartphone-Hersteller erstmals ein Budget-Smartphone auf den Markt gebracht, welches derzeit für etwa 330 Euro den Besitzer wechselt.

Der günstigere Preis kommt durch einige Einsparungen zustande - etwa bei der Rückseite, denn diese besteht aus Plastik und nicht wie bei höherwertigen Geräten aus Glas.

Ob der Wechsel auf Plastik einen Unterschied hinsichtlich der Kratz- und Bruchfestigkeit des Smartphones ausmacht, hat nun der YouTuber PBKReviews in einem Drop-Test herausgefunden:

In diesem lieferte das Nothing Phone 2a durchaus überzeugende Ergebnisse ab. So ließ PBKReviews das Smartphone aus etwa Kopfhöhe fallen, den das Gerät mit nur wenigen Kratzern am Rahmen überstanden hat.

Die Plastikrückseite und das mit Gorilla Glass 5 geschützte Display wiesen hier hingegen keinerlei Schäden auf. Allerdings ist fraglich, ob hier nicht die weiße Farbe des Handys eine Rolle spielt - bei schwarz gehaltener Rückseite könnten Kratzer deutlicher erkennbar sein.

Dieser Umstand fällt auch in einem weiteren Durability-Test des YouTubers Gupta Information Systems auf, der das Nothing Phone 2a etwas ausführlicher auf Kratzer und potenzielle Bruchschäden untersuchte.

Hier wird buchstäblich auf Biegen und Brechen versucht, das Nothing Phone 2a zu beschädigen - in beiden Fällen zeigt sich die Plastikrückseite stabiler als äquivalente Geräte mit Glasrückseite.

Der Haken zeigt sich jedoch im Kratztest, denn das Plastik ist deutlich anfälliger gegenüber Kratzern. Die Rückseite sei demzufolge schon bei einer Mohs-Härte von 3 nicht mehr robust genug; damit wäre das Tragen in der Hosentasche mit eurem Schlüsselbund oder Münzen bereits eine Gefahr für euer Smartphone.

Die gute Nachricht: Das Handy wird ab Werk mit einer installierten Displayschutzfolie ausgeliefert.

Wie das Smartphone in allen weiteren Disziplinen abschneidet, erfahrt in unserem Test zum Nothing Phone 2a:

Achtet ihr beim Smartphone-Kauf darauf, dass die Rückseite aus Glas besteht oder ist euch das Material egal, weil ihr ohnehin eine Schutzhülle benutzt? Würdet ihr ein schwereres und dickeres Smartphone als euer aktuelles benutzen, wenn man euch dafür garantieren kann, dass es bruch- und kratzfest ist? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren da!