Neues Nothing Phone: Teaser sorgt für Verwirrung - wegen eines Pokémons

Das Nothing Phone 2 bekommt bald eine günstigere Variante. Aber was hat das mit dem Pokemon Aerodactyl zu tun? (Bild: Nothing / Pokemon Company)

Nothing, das noch junge Unternehmen von OnePlus-Co-Gründer Carl Pei, wird schon bald das dritte Nothing Phone veröffentlichen. Dabei soll es sich nicht um den Nachfolger des Phone 2 handeln, sondern um eine günstige Einsteigerversion von diesem, mit dem Beinamen »Phone 2a«.

Pünktlich zum Neujahr wünscht Pei ein frohes neues Jahr und teast dabei gleichzeitig das neue Handy an. Dabei verwendet er ein Bild, das an ein bestimmtes Pokemon erinnert.

Nothing Phone 2a und Aerodactyl

Das Bild zeigt eine weiße Silhouette, die sehr stark an das Pokemon Aerodactyl erinnert. Die Nothing-Community diskutiert darüber, was das neue Handy mit dem Pokemon zu tun haben soll.

Einige spekulieren darüber, dass es mit dem chinesischen Jahr des Drachen zusammenhängen könnte. Obwohl man Aerodactyl für ein Drachenpokemon halten könnte, hat es stattdessen die beiden Typen Gestein und Flug.

Die Antwort darauf ist wohl viel einfacher, als man denkt: Das Nothing Phone 2a besitzt die Modellnummer A142. Aerodactyl ist das 142. Pokemon der ersten Generation. Zudem soll es intern den Codenamen »Aero« haben.

Es ist bekannt, dass Carl Pei ein Pokemon-Fan ist, weshalb man in den Nothing Phones immer wieder Easter-Eggs zum beliebten Franchise findet.

Mit dem Nothing Phone 1 ist es beispielsweise möglich, einen Kontakt mit dem Namen »Abra« (wie das gleichnamige Pokemon) anzulegen und diesem einen benutzerdefinierten Klingelton zuzuweisen, um die versteckte Glyph-Musikvisualisierung freizuschalten.

Was ist bisher über das Nothing Phone 2a bekannt?

Das Nothing Phone 2a wird das erste Mobiltelefon des Unternehmens mit einem MediaTek-Prozessor sein. Die ersten zwei Nothing Phones haben Snapdragon-Chips von Qualcomm verwendet. Das Phone 2a soll den Dimensity 7200 verwenden.

Das sagt die Gerüchteküche:

Prozessor: MediaTek Dimensity 7200

Speichervarianten: 8 / 128 und 12 / 256 GByte

Farben: Schwarz und Weiß

Glyph-LED-Streifen: 3

Kameras: Zwei in horizontaler Anordnung

Preis: Unter 400 Euro

Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo sind auch schon erste Renderbilder des Nothing Phone 2a aufgetaucht.

Das neue Einsteiger-Handy könnte zum Mobile World Congress 2024 angekündigt werden. Dieser findet vom 26. Bis zum 29. Februar statt.

Was haltet ihr vom Nothing Phone 2a und von dem, was bisher bekannt ist? Glaubt ihr, es hat einen tieferen Grund, warum ein Pokemon als Teaser für das Einsteiger-Handy verwendet wird? Und falls ihr Besitzer von den ersten zwei Nothing Phones seid: Wie zufrieden seid ihr mit dem Handy und welche Verbesserungen wünscht ihr euch? Schreibt es uns in die Kommentare!