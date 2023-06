Heiß begehrt oder Ladenhüter? So gut verkaufen sich die neuen Grafikkarten drei Wochen nach Release

Die RTX 4060 Ti ist ein Ladenhüter - noch schlimmer steht es um die RX 7600.

Quo vadis, Grafikkartenmarkt? Nicht erst seit dem Release der ersten RTX 4000- und RX 7000-GPUs scheinen die Grafikkarten unbeliebter denn je zu sein.

Zu groß, zu teuer, zu wenig Speicher - je nachdem, welches Modell man betrachtet, fällt das Urteil unterschiedlich vernichtend aus.

Auch in den vergangenen Wochen sind die Absatzzahlen der Nvidia- und AMD-GPUs auf sehr niedrigem Niveau. Daran ändern auch die kürzlichen Veröffentlichungen der RTX 4060 Ti 8 GB sowie Radeon RX 7600 nichts.

2023 ist für Grafikkarten schon jetzt historisch schlecht

Erst kürzlich veröffentlichte das Marktforschungsinstitut Jon Peddies Research eine umfassende Analyse zu den GPU-Verkaufszahlen von Nvidia, AMD und Intel. Demzufolge konnten im ersten Quartal 2023 nur 6,3 Millionen Einheiten verkauft werden.

Zur Einordnung: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das satte 53 Prozent weniger.

Das erste Quartal 2022 konnte trotz der Nachwehen der Coronapandemie immerhin noch mit etwa 13,4 Millionen verkauften Grafikkarten punkten.

Doch nicht nur das. Das vergangene Jahresviertel ist zeitgleich auch das schlechteste seit Beginn der Datenerfassung.

Diese weniger schmeichelhafte Marke hielt bis dato das vorangegangene Quartal: In Q4 2022 wurden immerhin 13,7 Prozent mehr als derzeit verkauft.

Neue Releases helfen auch in Deutschland nicht

Nun sind wir ziemlich weit im zweiten Quartal 2023 fortgeschritten, doch trotz neuer Releases wie Nvidias RTX 4060 Ti 8 GB und AMDs Radeon RX 7600 kommen die Verkaufszahlen hierzulande nicht in die Gänge.

Das geht aus dem Twitter-Kanal TechEpiphany hervor, der in regelmäßigen Abständen die Absatzzahlen des Online-Händlers Mindfactory veröffentlicht. Im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Kalenderwochen sind diese wieder um etwas mehr als zehn Prozent gefallen:

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche vom 05. bis 11. Juni 2.405 Grafikkarten von Nvidia und AMD verkauft.

Die neuen Modelle in Form der RTX 4060 Ti und RX 7600 befinden sich dabei gar nicht erst in den Top 10 der verkauften GPUs. Einzig die Nvidia-Karte kratzt mit knapp 100 verkauften Einheiten an einem Platz in den Top 10. AMDs Einsteiger-GPU bleibt mit etwa 30 verkaufter Modelle noch abgeschlagener dahinter.

Auch der Ausblick auf den Quartalsabschluss bleibt trübe: Während Jon Peddies Research in ihrer Analyse noch von einem potenziell leichten Aufschwung sprechen, widersprechen die aktuellen Mindfactory-Zahlen dem. In den letzten beiden Wochen ist mit neuen Höchstrekorden zum Ende des Jahresviertels eher nicht zu rechnen.

Zumindest in Deutschland scheint das Interesse an aktuellen Grafikkarten weiter verschwindend gering zu sein - daran ändern auch die neuen Releases nichts.

Keiner will die aktuellen Grafikkarten - woran liegt das? Sind euch Nvidia und AMD derzeit zu teuer oder zu schwach? Was müssten euch die GPUs bieten, um wieder interessant zu werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!