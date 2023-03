»Es war ein schwerer Start für die Next-Gen-Grafikkarten« – Reddit-Beitrag über Steam-Zahlen löst große Diskussion aus

Auf den ersten Blick klingen die Zahlen äußerst niedrig: Laut der neuen Hardware-Umfrage von Steam kommen alle drei RTX-4000-Modelle zusammengenommen bislang nicht mal auf einen Anteil von einem Prozent.

Bei Reddit ist darüber eine große Diskussion mit über 1.000 Kommentaren entbrannt. Das Bild wird allerdings deutlich relativiert, wenn man sich vergangene Geforce-Releases ansieht.

Ein wichtiger Aspekt dabei: Die Steam-Erhebung basiert auf weltweiten Daten. Das spielt auch in unserem jüngsten Vergleich zwischen euren Grafikkarten laut GameStar-Umfrage und den GPUs bei der Steam-Umfrage eine große Rolle. Alles zum Ausgang dieses Vergleichs erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Ein Unterschied wie Tag und Nacht, der nicht überrascht: Womit ihr und Steam spielen von Nils Raettig

RTX 4000 gegen RTX 3000, RTX 2000 und GTX 1000

Wir sehen uns zunächst die schnellsten Modelle der letzten vier Nvidia-Generationen an, mit Ausnahme der Geforce RTX 3090 Ti. Der Grund: Die RTX 3090 Ti ist bislang kein einziges Mal in der Steam Hardware-Umfrage aufgetaucht. Gleiches gilt bislang übrigens auch für AMDs neue RX-7000-Reihe.

Für den Blick in die Vergangenheit verwenden wir die Daten vom Web-Archive. Da seit dem Release der RTX 4090 etwa vier Monate vergangen sind, beziehen sich alle genannten Zahlen auf eben diesen Zeitraum nach Release.

Verbreitung bei Steam vier Monate nach Release RTX 4090 0,30 Prozent RTX 3090 0,29 Prozent RTX 2080 Ti 0,20 Prozent GTX 1080 Ti 0,54 Prozent

Der Wert liegt bei allen Modellen sehr niedrig, lediglich die GTX 1080 Ti sticht mit 0,54 Prozent etwas hervor. Während die erste GTX-1000-GPU in Form der GTX 1080 bereits im Mai 2016 erschienen ist, folgte die GTX 1080 Ti erst fast ein Jahr später im März 2017.

Setzen wir eine Stufe niedriger bei den XX80-Karten (ohne Ti-Zusatz) an, steigen die Werte ein gutes Stück, zumindest bei der RTX 3080 und der GTX 1080. Der Release der RTX 4080 ist noch nicht ganz vier Monate her, vollständigkeitshalber führen wir sie in dieser Tabelle aber dennoch auf.

Verbreitung bei Steam vier Monate nach Release RTX 4080* 0,19 RTX 3080 0,74 RTX 2080 0,39 GTX 1080 0,95 *Release liegt noch nicht ganz vier Monate zurück

Viele Faktoren spielen eine Rolle

Beim Blick auf diese Zahlen muss man einige weitere Faktoren berücksichtigen. So sind etwa die Kosten für Grafikkarten bekanntermaßen in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Wahrend die GTX 1080 Ti noch zu einer UVP von 819 Euro erschienen ist, sind es bei der RTX 4090 fast 2.000 Euro. Die RTX 3080 ist mittlerweile immerhin ebenfalls zu ähnlichen Preise wie die GTX 1080 Ti zu ihrem Release zu haben, auch wenn wir darauf lange Zeit warten mussten.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Der Grund: Die RTX-3000-Reihe hatte mit einer besonders schlechten Verfügbarkeit durch die Chip-Krise und den Mining-Boom zu kämpfen. Gleichzeitig sorgen inzwischen der Ukraine-Konflikt und eine hohe Inflation für eine weiterhin angespannte Situation.

Eines verdeutlichen die Steam-Zahlen aber ganz unabhängig davon: Die große Mehrheit der Spieler weltweit kann es sich wenig überraschend nicht leisten, vergleichsweise kurze Zeit nach Release zu einer neuen High-End-GPU zu greifen.

Stattdessen wird längere Zeit mit älteren GPUs gespielt - was bei etwas reduzierten Details und Auflösungen wie Full HD beziehungsweise in nicht so Hardware-hungringen Spielen ja auch gut funktionieren kann.

Wie denkt ihr über die aktuellen und älteren Steam-Zahl zur Verbreitung von High-End-GPUS wie der RTX 4090 und der RTX 3080 einige Monate nach Release? Hättet ihr mit einer höheren Verbreitung gerechnet oder war euch bereits bewusst, dass laut Steam-Daten nur sehr wenige Spiele so früh nach Release zu einer vergleichsweise teuren Grafikkarte greifen? Schreibt es gerne in die Kommentare!