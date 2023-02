Nvidia über ChatGPT: “So einflussreich wie das iPhone”

Seit dem Beginn der offenen Testphase von ChatGPT im November 2022 ist das Tool in aller Munde. Kein Wunder also, dass ChatGPT während einer Fragerunde mit Nvidias CEO zur Sprache kommt.

“Der iPhone Moment der künstlichen Intelligenz”

Während einer Fragerunde der Universität Berkeley Haas sprach der CEO von Nvidia, Jensen Huang, über ChatGPT. Den entsprechenden Video-Abschnitt haben wir euch eingefügt.

Laut Jensen Huang hat ChatGPT in wenigen Tagen Millionen Menschen erreicht. Das letzte Mal, dass eine Technologie so viele Menschen in so kurzer Zeit von ihrer Nützlichkeit überzeugen konnte, war beim ersten iPhone.

Jeder nutzt ChatGPT anders

Dabei hätte jeder Mensch eigene Vorteile in ChatGPT gefunden. Einige würden die KI nutzen, um Gedichte zu schreiben, andere um ihre Hausarbeiten zu schreiben und wieder andere, um Unterstützung bei der Arbeit zu erhalten.

Darüber hinaus macht ChatGPT Technologie zugänglicher. Mit ChatGPT können laut Jensen Huang alle Menschen programmieren. Egal ob sie als Krankenschwester oder Anwalt arbeiten.

Viele Personen in der Industrie, Nvidia eingeschlossen, hätten auf diesen Moment gewartet. Der Moment also, an dem künstliche Intelligenz in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Dabei hat aber nicht nur Nvidia darauf gewartet. Unser Autor Mario Donick träumt seit seiner Kindheit von einer KI.

Nvidia forscht selber an künstliche Intelligenz

Nvidia nutzt selbst künstliche Intelligenz, um die Leistungsfähigkeit der hauseigenen Produkte zu verbessern. Dazu gehört unter anderem Deep Learning Super Sampling (DLSS), mit dem Spiele hochskaliert werden können.

Bei DLSS 1.0 wurde für jedes Spiel ein eigenes KI-Netz trainiert. Für DLSS 2.0 wurde ein allgemeines KI-Netz trainiert, welches nur noch für jedes Spiel einzeln angepasst werden muss.

ChatGPT läuft auf Nvidia

Damit ChatGPT funktioniert benötigt es enorme Rechenressourcen. Wahrscheinlich weil Nvidia GPUs mit speziellen Kernen für künstliche Intelligenz ausgestattet sind, nutzt ChatGPT 25.000 Nvidia GPUs, welche Rechenkapazität bereitstellen.

Der Erfolg von ChatGPT könnte für Nvidia bedeuten, dass mehr Firmen Nvidia Grafikkarten für eigene Experimente in Richtung künstlicher Intelligenz erwerben.

Habt ihr ChatGPT bereits ausprobiert oder wartet ihr noch? Hat euch ChatGPT schon auf der Arbeit oder in der Schule/dem Studium geholfen? Für welche Zwecke nutzt ihr den KI-Service noch? Schreibt es gerne in die Kommentare.