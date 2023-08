Nvidias bestes Feature für mehr FPS bekommt ein starkes Update

Ein neues Update für DLSS steht ins Haus! (Bild: Adobe Stock)

Die Gamescom steht in den Startlöchern und im Rahmen einer der größten Spielemesse der Welt hat Nvidia nun DLSS 3.5 angekündigt.

Zur Erinnerung: DLSS steht für Deep Learning Super Sampling und beschreibt die Upscaling-Technologie von Nvidia, die beim Spielen für ein flüssigeres Bild und mehr Frames sorgen soll.

Doch was soll das neue Update bringen?

Die neue DLSS-Version bringt laut Nvidias Pressemitteilung vor allem ein entscheidendes neues Feature: Ray Reconstruction. Es soll die Raytracing-Grafik für alle Geforce RTX-Grafikkarten deutlich verbessern.

Das soll erreicht werden, indem händische Optimierung von Rauschunterdrückung durch ein von NVIDIA Supercomputern trainiertes KI-Netzwerk ersetzt wird. So können Entwickler volles Raytracing (Path Tracing) auch ohne direkte Kooperation mit Nvidia in ihre Spiele einbauen.

Kurzgesagt: Lichter und Reflexionen werden mit RTX-Grafikkarten nochmal deutlich besser aussehen als zuvor. Denn mit vollem Raytracing werden Lichtstrahlen nicht nur von der Kamera zum Objekt berechnet, sondern auch die Pfade, die sie einschlagen, wenn sie auf ein Hindernis stoßen. Das soll für physikalisch korrekte Lichtdarstellung sorgen.

»Die vollständige Raytracing-Beleuchtung in Echtzeit war ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu fotorealistischen Grafiken in Spielen, und wir haben diese Ziele mit dem RT-Overdrive-Modus von Cyberpunk 2077, Minecraft mit RTX und Portal mit RTX erreicht. Mit der Ergänzung der Ray Reconstruction in NVIDIA DLSS 3.5 können Entwickler mit Hilfe von KI die Welten, die sie erschaffen, verbessern, indem sie die Bildqualität weiter steigern, als es bisher für möglich gehalten wurde.«

- Matt Wuebbling, Vice President of Marketing, NVIDIA