Etwa zwei Jahre nach Release der Turing-Grafikkarten hat Nvidia in einem Live-Stream endlich den Nachfolger mit Ampere-Architektur offiziell vorgestellt. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Details zu den neuen RTX-3000-GPUs mit Unterstützung von PCI Express 4.0.

Welche Grafikkarten erscheinen? Den Anfang machen die folgenden drei Modelle in Form von Nvidias Founders Editions:

Geforce RTX 3090 (1.499 Euro UVP, erhältlich ab 24. September)

Geforce RTX 3080 (699 Euro UVP, erhältlich ab 17. September)

Geforce RTX 3070 (499 Euro UVP, erhältlich ab Oktober)

Die Preisangaben von Dollar in Euro umzurechnen scheint gleichzeitig nicht nötig zu sein, da die obigen Preise von der deutschen Nvidia-Webseite stammen und genau den Angaben in US-Dollar aus dem Stream und von Nvidias US-amerikanischer Webseite entsprechen.

Details zu der neuen Software, die Nvidia auf dem Event ebenfalls vorgestellt hat, findet ihr übrigens in einer separaten News:

Als offizielles neues Flaggschiff für Spieler wurde die RTX 3080 vorgestellt. Die RTX 3090 ist dagegen laut Nvidia eher als Nachfolger der RTX Titan-Reihe gedacht, aber bei besserer weltweiter Verfügbarkeit, auch durch das Angebot über Nvidias Partner. Sie soll wie die Titan-Modelle auch professionelle Anwender aus aus Bereichen wie der Videoindustrie und der Forschung ansprechen.

Riesiger Leistungssprung?

Bislang kennen wir in Sachen Leistung nur Nvidias eigene Angaben. Die RTX 3080 soll demnach doppelt so schnell sein wie die RTX 2080, die RTX 3070 schneller als die RTX 2080 Ti. Laut Nvidia handelt es sich um den größten Sprung zwischen zwei Generationen, den es je gab.

Abseits dieser Werte konzentrierte man sich im Stream selbst auf verschiedene Teraflop-Angaben zu der Shader-, Raytracing- und KI-Render-Leistung:

RTX 3090: 36 Shader-Teraflops, 69 Raytracing-Teraflops, 285 Tensor-Teraflops

RTX 3080: 30 Shader-Teraflops, 58 Raytracing-Teraflops, 238 Tensor-Teraflops

RTX 3070: 20 Shader-Teraflops, 40 Raytracing-Teraflops, 163 Tensor-Teraflops

So viele Shader-Einheiten wie noch nie: Mehr technische Angaben finden sich auf der offiziellen Homepage von Nvidia - und die haben es vor allem in Sachen Shader-Einheiten in sich. Während die RTX 2080 Ti 4.352 davon besitzt, sind es im Falle der RTX 3080 8.704, die RTX 3090 kommt sogar auf 10.496.

Geforce RTX 3090 10.496 CUDA-Kerne

1.700 MHz Boost-Takt

1.400 MHz Standard-Takt

24,0 GByte GDDR6X

384 Bit Speicher-Interface

TDP 350 Watt Geforce RTX 3080 8.704 CUDA-Kerne

1.710 MHz Boost-Takt

1.440 MHz Standard-Takt

10,0 GByte GDDR6X

320 Bit Speicher-Interface

TDP 320 Watt Geforce RTX 3070 5.888 CUDA-Kerne

1.730 MHz Boost-Takt

1.500 MHz Standard-Tatk

8,0 GByte GDDR6

256 Bit Speicher-Interface

TDP 220 Watt

Da die Shader-Einheiten für die Leistung in Spielen sehr wichtig sind, könnte sich die Aussage von Nvidias CEO Jensen Huang, nach der es sich um den bislang größten Sprung zwischen zwei Generationen handelt, tatsächlich bewahrheiten.

Auch ein überraschend früh kommendes Video zu der Performance der RTX 3080 von den Kollegen von Digital Foundry zeigt in diese Richtung: Demnach ist sie teilweise über zu 80 Prozent schneller als die RTX 2080.

Raytracing und KI im Fokus: Ein besonders Augenmerk legt Nvidia außerdem auf die speziellen Raytracing- und Tensor-Kerne. Sie sollen genau wie die normalen Shader im Vergleich zu der ersten RTX-Generation deutlich schneller arbeiten (Shader und Tensor-Kerne: 2,7 mal so schnell, Raytracing-Kerne: 1,7 mal so schnell).

Die Leistungsvorteile dürften demnach in Titeln mit Raytracing am größten sein, aber das muss sich erst noch in der (Spiele-)Praxis beweisen. Zu den kommenden Spiele-Highlights zählt auch Cyberpunk 2077, das Nvidia im Stream mit neuen Szenen samt Raytracing gezeigt hat:

Wann erscheinen Testberichte? Mit Tests zu den neuen Grafikkarten ist zu den offiziellen Release-Daten, also im Falle der RTX 3080 am 17. September, im Falle der RTX 3090 am 24. September und im Falle der RTX 3070 an einem noch nicht bekannten Termin im Oktober.

Wie ist eure Meinung zu den neuen RTX-3000-Karten, sowohl mit Blick auf die anhand der neuen Informationen zu erwartenden Leistung als auch in Sachen Preis? Schreibt es gerne in die Kommentare!