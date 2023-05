RTX 4060 Ti: Nvidias bisher günstigste neue Grafikkarte zeigt sich erstmals in einem Benchmark - und überzeugt nicht

Die RTX 4060 Ti soll etwa die Leistung einer RTX 3070 haben. (Bild: Nvidia)

Die kommende mittlere GPU von NVIDIA, die GeForce RTX 4060 Ti, hat durch einen Geekbench-Test ihre vermeintliche Konfiguration und Leistungsdetails offenbart.

Es scheint, dass sowohl Board-Partner als auch NVIDIA bereits Vorabmuster an Tester und Media-Outlets verschickt haben, da die folgenden Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Karte bereits umfangreichen Tests unterzogen wird. Aber wie fällt das erste bekannt gewordene Ergebnis genau aus?

Nur neun Prozent mehr Leistung als die RTX 3060 Ti

Gemäß dem Geekbench-Testbericht verfügt die Karte über 34 Streaming-Multiprozessoren, was auf 4352 CUDA-Kerne schließen lässt. Die Grafikkarte mit CUDA-Version 8.9 ist mit einer VRAM-Kapazität von 8,0 GByte ausgestattet, der mit einer Taktrate von 18 Gbps betrieben wird.

Diese Spezifikationen entsprechen den zuvor kursierenden Gerüchten. Die Karte wird voraussichtlich Boost-Taktfrequenzen von bis zu 2,54 GHz bieten.

Im Geekbench-5-Test erreichte die GeForce RTX 4060 Ti 146.170 Punkte, was sie ungefähr neun Prozent über der höchsten Punktzahl der RTX 3060 Ti platziert. Damit könnte sie eine ähnliche Leistung bieten wie die RTX 3070.

Um das genau sagen zu können, müssten allerdings mehr Tests gemacht werden, da ein Benchmark alleine nicht genügend Aussagekraft hat, zumal es sich um einen synthetischen Test handelt. Dennoch gibt uns dieser Score einen ersten Ausblick darauf, was man erwarten kann.

Mehr zur RTX 4060 Ti Die RTX 4060 Ti von Nvidia ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, trotzdem wissen wir schon so einiges von Alana Friedrichs

»Warum?« - Community sieht die RTX 4060 Ti teils skeptisch

Die Warum -Frage stellen sich aktuell manche PC-Spieler. Obwohl die bislang günstigste Ada-Grafikkarte praktisch vor der Tür steht, sorgt sie nicht bei allen für Vorfreude.

Zum einen ist die Grafikkarte nur mit 8,0 GByte VRAM bestückt. Dies ist für eine GPU, die einen Einstieg in das Spielen in 1440p-Auflösung geben soll, etwas dürftig und kann bei einigen neuen Titeln zu Problemen führen. Immerhin soll eine Version mit 16,0 GByte zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Mehr dazu lest ihr hier:

Mehr zum Thema Nvidia tut es wieder: Neue, langsamere Grafikkarte hat schnelleren Modellen auf dem Markt etwas weit voraus von Lucas Kaczynski

Zum anderen wäre da der Preis: Dieser soll bei etwa 450 Euro liegen. Zum Vergleich: Die Geforce RTX 3070 von 2020 kostet aktuell ebenfalls etwa 450 Euro. Sie ist zwar auch mit 8,0 GByte VRAM ausgestattet ist, der allerdings mit 256-Bit einen doppelt so breiten Speicherbus zur Verfügung hat.

Für die RTX 4060 Ti spricht eine bessere Effizienz. So soll die maximale Leistungsaufnahme 160 Watt betragen bei ähnlicher Leistung einer RTX 3070, die maximal 220 Watt aufnimmt.

Ebenfalls nicht zu vergessen: Die RTX 4060 Ti kann die FPS über das Feature der Frame Generation deutlich erhöhen, was nur von RTX-4000-Karten unterstützt wird. Allerdings muss die Technik auch vom passenden Spiel angeboten werden, was bislang nur in etwa 30 Titeln der Fall ist (Tendenz steigend).

Der Release der Geforce RTX 4060 Ti mit 8,0 GByte VRAM wird für den 24. Mai erwartet. Die RTX 4060 Ti mit 16,0 GByte VRAM soll laut Gerüchten im Juli folgen.

Was haltet ihr von diesem Leak? Letztendlich und wie immer wird der Erfolg dieser Grafikkarte vom Preis bestimmt. Welcher wäre der richtige für diese Grafikkarte? Werdet ihr euch die RTX 4060 Ti kaufen? Schreibt uns in die Kommentare was für und was gegen sie spricht.