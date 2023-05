Die RTX 4060 Ti von Nvidia ist noch nicht einmal offiziell angekündigt, trotzdem wissen wir schon so einiges

Nvidias RTX 3060 Ti bekommt einen Nachfolger.

Nach RTX 4090, RTX 4080 und RTX 4070 kommt - na, klar - die RTX 4060 Ti. Zumindest scheint es ganz so, als wäre die Grafikkarte im unteren Preissegment der nächste geplante Release des grünen Teams.

Offiziell angekündigt ist die Karte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Die Gerüchteküche ist sich aber recht sicher, dass der Release schon in wenigen Wochen bevorsteht.

Und auch die Spezifikationen der Karte sind offenbar kein Geheimnis mehr. GPU, VRAM und Taktrate der RTX 4060 Ti scheinen bereits bekannt - zumindest bei letzterem scheint aber eine gewisse Uneinigkeit zu herrschen.

Womit ihr beim Release der Karte hardwareseitig rechnen könnt? Wir haben es für euch zusammengefasst.

RTX 4060 Ti: Diese Specs werden erwartet

Bei der GPU wird es nach der RTX 4070 wohl noch einmal ein bisschen kleiner. Denn in der RTX 4060 Ti soll ein Chip vom Typ AD106-350 verbaut werden. Dieser bietet offenbar 4.352 Shader-Einheiten - etwa drei Viertel dessen, was die RTX 4070 mit ihren 5.888 Shadern bietet.

Dazu gesellen sich voraussichtlich 8 GB VRAM - dieselbe Menge soll auch AMDs RX 7600 bieten. Warum das bei der Community schlecht ankommt und auch wir von dieser Meinung wenig begeistert waren, erfahrt ihr in diesem Artikel:

Bei weiteren Speicher-Specs scheint Nvidia einen Schritt zurück machen zu wollen. Bot die RTX 3060 Ti noch einen 256 Bit Speicherbus, sind es bei der RTX 4060 Ti wohl nur noch 128 Bit. Und auch die Bandbreite soll im Vergleich zum direkten Vorgänger von 448 GB/s auf 288 GB/s sinken.

Dafür wird die Karte wohl auch etwas sparsamer. Die TDP soll mit 160 Watt sogar niedriger ausfallen als beim nächstkleineren Modell der Vorgängergeneration, der RTX 3060.

RTX 4060 Ti: Bei der Taktrate herrscht Uneinigkeit

Während sich die Leaker über die bisherigen Specs im Großen und Ganzen einig zu sein scheinen, gibt es bei der Taktrate Unstimmigkeiten.

Bisher ging die Information durchs Netz, die Karte würde eine Basistaktrate von 2.535 MHz bieten. Ein neu veröffentlichter Leak widerspricht dem jedoch.

Quelle des Leaks ist der bekannte Twitter-Nutzer @momomo_us. Er ist eine feste Größe der GPU-Gerüchteküche. Über das soziale Netzwerk teilte er Specs der neuen Karte, die von einem nicht näher bezeichneten, russischen Online-Händler stammen.

Darauf zu sehen: Custom-Modelle der RTX 4060 Ti von Palit. Deren Taktrate bewegt sich je nach Modell zwischen 2.310 und 2.685 MHz. Die Basistaktrate könnte demnach bis zu 200 MHz niedriger ausfallen als bisher angenommen.

Ähnliches hatte die Webseite TechPowerUp bereits im April berichtet, was der Aussage zusätzliche Glaubwürdigkeit verschafft.

RTX 4060 Ti: Preis und Release

Preislich soll sich die RTX 4060 Ti unter der 500-Euro-Marke einordnen. Erwartet wird eine UVP ab 450 Euro je nach Modell der Karte. Damit wäre die RTX 4060 Ti bisher Nvidias günstigste Karte der aktuellen Generation.

Im Vergleich zur Vorgängergeneration wäre damit aber auch bei dieser Karte ein Sprung von 50 Euro nach oben zu verzeichnen.

Erscheinen soll die Karte wohl noch diesen Monat. Nahe liegt da, dass Nvidia die Karte im Rahmen seiner Keynote auf der Computer-Messe Computex am 29. Mai vorstellt - und dann auch gleich im Handel starten lässt.

Dann erfahren wir auch, ob sich die erwarteten Specs bewahrheiten - und wie sich die Karte in der Realität schlägt. Wir werden die Karte natürlich auch für euch testen, so wie alle bisher erschienen Nvidia-Grafikkarten der 4000er-Generation:

Jetzt seid ihr an der Reihe! Was haltet ihr von den Specs, die für die neue RTX 4060 Ti erwartet werden? Sind 8 GB Speicher noch zeitgemäß? Wären 450 Euro als UVP ein fairer Deal oder viel zu teuer? Und ist die Karte für euch zum Release interessant? Wir freuen uns wie immer auf eure Meinungen und Einschätzungen in den Kommentaren!