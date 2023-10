RTX 4090 – Nvidia macht sich zum Geburtstag selbst ein Geschenk und ihr bezahlt

Zwar kein Founders Modell - dafür aber etwas günstiger. Drittanbietermodelle wie die KFA2 GeForce RTX 4090 gibt es aktuell knapp unter UVP bei rund 1750 Euro (Quelle: Mediamarkt)

Die Founders Edition der Grafikkarte Nvidia RTX 4090 war noch nie wirklich günstig. Der Preis sank in den letzten Monaten aber immer weiter ab. Pünktlich zum einjährigen Geburtstag ist die Grafikkarte zum ersten Mal im Preis gestiegen – um 30 Euro. Die Preisschwankungen hängen dabei mit dem Dollarkurs zusammen.

2:34 Nvidia Omniverse: Trailer zeigt unfassbar realistische Inhalte der KI-Plattform

RTX 4000: Die Preise Grafikkarten im vergangenen Jahr

Die GeForce RTX 4090 Founders Edition hatte zum Release im Oktober 2022 einen empfohlenen Verkaufspreis des Herstellers von 1.949 Euro.

Anders als bei den Modellen der Serie RTX 4060 bis 4080 fiel der Preis der 4090 bis Mai 2023 auf einen Preis von 1.769 Euro – also um rund 180 Euro.

Der Grund für den Preisverfall ist der Dollarkurs, welcher zum Release besonders ungünstig für die europäischen Kunden stand. Das veränderte sich im Laufe der Zeit.

Jetzt scheint Nvidia wieder gegenlenken zu wollen und erhöht den UVP-Preis um 30 Euro auf 1.799 Euro. Die Founders Edition wird übrigens auf der offiziellen Webseite als „Derzeit nicht verfügbar“ gelistet.

Was bedeutet das für euch?

Natürlich mag so mancher jetzt einwerfen, dass es bei einem UVP-Preis von 1.799 Euro auch nicht mehr auf die restlichen 30 Euro ankommen wird.

Warum der Preis nach einem Jahr – zum Geburtstag - steigt? Natürlich möchte Nvidia keine großen Verluste mit schwankendem Dollarkurs hinnehmen. Wer hier auf einen ordentlichen Rabatt wartet, muss also wieder auf einen schwächeren Dollar hoffen.

Etwas günstiger bekommt ihr Modelle von Drittanbietern. Der Preis der Palit GeForce RTX 4090 GameRock Version auf Geizhals liegt aktuell nur bei 1.659 Euro. Aber auch hier gab es innerhalb der letzten drei Monate eine leichte Korrektur nach oben: um besagte 30 Euro.

Eine weitere Alternative ist beispielsweise Gainward. Sein Modell GeForce RTX 4090 Phantom kostet auf Geizhals derzeit 1.679 Euro - vor einem Jahr lag der Preis noch bei über 3.000 Euro. Auch diese Karte blieb vor einem Preissprung innerhalb des letzten Quartals nicht verschont: 59 Euro dürft ihr hier draufzahlen.

30 Euro erscheinen bei einem 1.799 Euro teuren Modell wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Trotzdem ist es unglücklich, dass Nvidia seine Preise zum einjährigen Jubiläum anheben will. Was haltet ihr von dieser Preispolitik? Kann Nvidia aufgrund seiner Marktmacht Preise heben und senken, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen? Was würdet ihr dazu sagen, wenn Nvidia seinen Kunden vielleicht sogar besagte 30 Euro zum Geburtstag schenken würde? Schreibt es uns in die Kommentare.