Die neue Monster-Grafikkarte von Nvidia wird Stück für Stück konkreter

Update, 01. Februar: Die Hinweise auf eine neue Nvidia-Titan-Grafikkarte mit extremen technischen Daten verdichten sich. So sind Versandhinweise auf passende Engineering-Platinen mit der Bezeichnung PG137 aufgetaucht (via Videocardz). Sie bestätigen einerseits die vermuteten 48 GByte Speicher, andererseits ist von GDDR6-Speicher statt den neueren (und teureren) GDDR6X-Modulen die Rede. Möglicherweise wird der Speicher nur für erste Testplatinen verwendet und im finalen Produkt kommt doch GDDR6X-RAM zum Einsatz.



So oder so wird es immer wahrscheinlicher, dass Nvidia eine neue RTX-Titan-Grafikkarte auf den Markt bringen wird. Da bereits die RTX 4090 etwa 2.000 Euro kostet, könnte die neue GPU mit Preisen im Bereich von 3.000 Euro den Vogel vollends abschießen - wir halten euch auf dem Laufenden.

Ursprünglicher Artikel, 31. Januar: Schon seit einigen Tagen kursiert das Gerücht einer RTX Titan mit einer TBP von 800 Watt, die einige für die unveröffentlichte RTX 4090 Ti hielten. Neuesten Informationen zufolge handelt es sich nun doch nicht um ein- und dieselbe Karte.

Außerdem gibt es auch am anderen Ende des Preis-Spektrums erste Anzeichen, die auf günstigere Ada-Lovelace-Grafikkarten hindeuten. Wir fassen die aktuellen Gerüchte und Infos für euch zusammen.

RTX 4090 Ti hat mehr Kerne und schnelleren Speicher

Der bekannte Leaker Kopite7kimi teilt über Twitter erste Informationen über die High-End-Grafikkarte, die sich über der RTX 4090 ansiedeln wird. Die RTX 4090 Ti soll demnach einen leicht beschnittenen AD102-Chip verwenden mit insgesamt 18.176 Kernen.

Das sind 256 Kerne weniger, als der gesamte Chip bietet, aber 1.792 Kerne mehr als die Nicht-Ti-Version der RTX 4090. Die noch nicht angekündigte Ada-Titan-Grafikkarte soll Gerüchten zufolge stattdessen die gesamte Anzahl an Kernen des AD102-Chips verwenden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die Speicherkapazität bleibt bei 24 Gigabyte GDDR6X, jedoch wird die Bandbreite der RTX 4090 Ti deutlich erhöht. Die Speichermodule der RTX 4090 schaffen 21 Gbps, während die Module der TI-Version 24 Gbps erreichen können. Der möglichen Titan-GPU werden dagegen 48 GByte VRAM nachgesagt.

Ein weiterer Unterschied zwischen der RTX 4090 Ti und der neuen RTX Titan: Erstere soll maximal auf 600 Watt kommen, letztere auf stolze 800 Watt. Das vermeintliche Design der Titan-GPU wurde ebenfalls bereits geleakt.

Die angegebene Board-Nummer ist dieselbe wie die der Referenz-Grafikkarten der RTX 4090, also kann man davon ausgehen, dass die Ti-Version dasselbe Board verwenden wird. Ob und wann die Modelle erscheinen und ob es wirklich zwei neue GPUs werden, ist aber noch vollkommen unklar.

Erste Anzeichen für RTX 4050, 4060 und 4070

Die Shankge Group ist hierzulande kein bekannter Name, da sie primär Grafikkarten und andere PC-Komponenten für den chinesischen Markt herstellt. Vertreten wird die Gruppe mit den zwei GPU-Marken MaxSun und Soyo.

In der Regel ist das chinesische Unternehmen eher langsam, was die Veröffentlichung von neuen Grafikkarten angeht. So wurde die MaxSun RTX 4070 Ti erst vor vier Tagen veröffentlicht. Umso überraschender ist es, dass sie jetzt schon die RTX 4050 und 4060 gelistet haben.

Das ist zwar weitaus weniger Info als ein Leak, aber ein erstes Anzeichen dafür, dass sich einige Boardpartner auf einen Launch vorbereiten. Diese GPUs werden zu klar günstigeren Preisen als die bisherigen RTX-4000-GPUs zu haben sein (bei weniger Leistung). Spannend bleibt aber, wie viel günstiger genau.

Gleichzeitig gibt es neue Gerüchte über die RTX 4070 ohne Ti -Zusatz. Demnach soll sie auf eine maximale Taktrate von 2.475 MHz kommen. Zum Vergleich: Die RTX 4070 Ti liegt offiziell bei maximal 2.610 MHz.

Es scheint also langsam, aber sicher mehr Bewegung in Nvidias aktuelles RTX-4000-Lineup zu kommen. Wie wir das Jahr 2023 in Bezug auf Grafikkarten einschätzen, könnt ihr hier nachlesen. Neben Nvidia werfen wir dabei auch auf die Konkurrenten AMD und Intel einen genaueren Blick.

Grafikkarten 2023: Gibt es Grund zur Hoffnung oder bleibt es so schlimm, wie es ist?

Wie würdet ihr die Preise der kommenden Nvidia-Grafikkarten einschätzen und welchen würdet ihr euch wünschen? Schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare!