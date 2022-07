Apple hat ihn berühmt gemacht und OnePlus ließ sich inspirieren. Die Rede ist vom altbekannten Mute-Switch oder auch Alert Slider , wie OnePlus ihn nennt. Wie beim iPhone dient die Seitentaste dem Zweck, das Smartphone bequem und schnell lautlos zu schalten, ohne es entsperren zu müssen.

Für Android-User war dieses Feature nur aus der Ferne zu betrachten, bis OnePlus sich dazu entschied, eine derartige Seitentaste auch für die eigenen Smartphones zu entwerfen. So wurde sie zur Signatur von OnePlus und in (fast) jedes ihrer Geräte verbaut. Fast deshalb, weil das kommende 10T darauf verzichten muss.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Dieser Inhalt ist Teil von GameStar Tech , unserer brandneuen GameStar-Marke für alles rund um Technik, egal ob für Spieler oder Tech-Fans: Gaming-Hardware, Smartphones, Gadgets & mehr. Alle Tech-Inhalte erkennt ihr fortan an dem Lila-Branding mit neuem Logo. Mehr Infos.

Das 10T ist dabei nicht das erste Gerät von OnePlus, das auf den beliebten Switch verzichtet. Das 10R oder auch Ace genannt, wurde im April für China ohne den beliebten Alert Slider angekündigt. Der Hersteller entschied sich offensichtlich dazu, diese Änderung nun auch auf die Flaggschiff-Reihe zu übernehmen. In einem offiziellen Blog-Beitrag nennt der Hersteller uns die Beweggründe.

Darum fehlt die ikonische Seitentaste

OnePlus möchte die T-Reihe nicht mehr als reine Leistungssteigerung des Vorgängers betrachten, weshalb auch an anderen Features geschraubt wurde. So war es ein notwendiger Kompromiss, den Alert Slider im Inneren des Gehäuse zu entfernen, um Platz für sinnvolle Technologien zu schaffen, so OnePlus. Gleichzeitig bleibe so der dünne und leichte Formfaktor des Smartphones erhalten.

Das neue Flaggschiff kann dank optimierter Schnelladetechnologie noch schneller aufgeladen werden. Unterstützt wird das Fast Charging mit einem größeren 4800mAh Akku. Zum Vergleich: Das OnePlus 10 Pro trägt einen 4400mAh Akku unter der Haube. Hätte der chinesische Smartphone-Hersteller davon abgesehen, den Alert Slider zu entfernen, würde die Akku-Kapazität eigenen Angaben zufolge nur 4500mAh aufweisen.

Ein weiterer Unterschied zum OnePlus 10 Pro ist das fehlende Kamerasystem der Marke Hasselblad. Die Kooperation startete erstmals mit dem OnePlus 9 Pro und beinhaltete die Abstimmung der Farben der Kamera. Der Grund für den Verzicht ist anscheinend eine preisliche Entscheidung, wie TheVerge berichtet.

Der Alert Slider musste außerdem für ein besseres Antennensystem weichen, das aus 15 separaten Antennen besteht und um den Körper des Geräts angebracht wurde. Ziel des Ganzen ist eine bessere Signalleistung, wenn das Gerät horizontal gehalten wird - zum Beispiel beim Spielen.

Nach Angaben des Herstellers hätten diese Anpassungen am Smartphone nicht durchgeführt werden können, ohne den Formfaktor negativ zu beeinflussen. An dieser Stelle entschied sich OnePlus den charakteristischen Alert Slider zu entfernen und das Gerät nicht dicker zu machen.

Die Community ist alles andere als glücklich

In den Kommentaren unter dem Blogbeitrag versammeln sich wütende und enttäuschte Fans, die damit drohen der Marke OnePlus endgültig den Rücken zu kehren.

Darüber hinaus beschreiben User ihr Unverständnis darüber, den Alert Slider für eine größere Akkukapazität und (noch) schnelleres Aufladen zu opfern . OnePlus wiederum gibt an, dass sich die Community genau diese Verbesserungen gewünscht und das Unternehmen entsprechend gehandelt habe.

In den Kommentaren herrscht eine Einigkeit über die dringliche Wiederkehr des Alert Sliders. Ob er jemals wieder ein Comeback feiert, kann aber nur die Zukunft zeigen.

Spielt ihr gerne auf mobilen Endgeräten und seid auf der Suche nach einem neuen Smartphone? Wir haben die bisher besten Gaming-Smartphones des Jahres für euch zusammengestellt:

Wie sieht es bei euch aus? Benötigt ihr eine Extra-Taste zum Stummschalten oder ist euch der kleine Umweg in die Schnelleinstellungen vollkommen egal? Was haltet ihr von der Änderung seitens OnePlus? Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns!