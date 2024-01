OnePlus meldet sich mit Paukenschlag in Deutschland zurück und bringt Handys, die ihr nicht ignorieren solltet

Das OnePlus 12R ist jetzt in Deutschland verfügbar - und es kommt in Begleitung. (Bild: OnePlus)

OnePlus verkauft jetzt wieder Handys in Deutschland. Vier Handys des chinesischen Herstellers solltet ihr deshalb aktuell besonders auf dem Schirm haben.

Warum OnePlus überhaupt weg war? Das hat mit einem Patentstreit zwischen Nokia und dem OnePlus-Mutterkonzern Oppo zu tun. Der Streit sorgte dafür, dass die Handys von letzterem für etwa ein Jahr nicht mehr in Deutschland verkauft werden durften.

Jetzt hat man den Patentstreit jedoch klären können. Auf der deutschen Homepage von OnePlus sind daraufhin wieder sechs Handys gelistet worden, die direkt bestellt werden können.

Wie in »alten Zeiten« locken die Handys mit großen Specs und im Vergleich zur Konkurrenz kleinen Preisen. Wir fassen für euch die interessantesten Optionen zusammen, die ihr auf dem Schirm haben solltet.

OnePlus 12 für 950 Euro

Eines der Highlights vom OnePlus 12 ist das Kamerasystem von Hasselblad. (Bild: OnePlus)

Fangen wir beim aktuellen Flaggschiff-Handy an: dem OnePlus 12. Im Gegensatz zu den High-End-Handys der anderen Hersteller besitzt es kein vierstelliges Preisschild und bietet dennoch Specs, die sich eindrucksvoll lesen.

Die Highlights:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mit großem Heatsink

AMOLED-LTPO-Display mit 6,82-Zoll, 510 ppi, 4.500 Nits und 120 Hz

Triple-Kamerasystem von Hasselblad

5.400-mAh-Akku mit 100 Watt Schnellladen (26 Minuten für 100 Prozent)

100-Watt-Ladegerät inklusive

Android 14 mit OxygenOS 14 mit mindestens 4 Jahren Updates

Die Nachteile:

Nur IP65-zertifiziert (Staubdicht und geschützt gegen schwache Wasserstrahlen)

Tele-Kamera hat nur Dreifach-Zoom

Nicht nur packt OnePlus eine Menge Leistung in das Handy, sondern sie statten es auch mit einem der beeindruckendsten Bildschirmen aus, die wir bisher bei Handys gesehen haben. Die maximale Helligkeit ist hoch und die Pixeldichte lässt nicht zu, dass ihr einzelne Bildpunkte erkennen könnt.

Das Kamerasystem wurde in Zusammenarbeit mit Hasselblad entwickelt und soll Fotos in hoher Bildqualität abliefern. Ein kleiner Nachteil: Das verbaute Periskop-Tele hat nur einen optischen Dreifach-Zoom.

Der große Akku mit 100-Watt-Schnellladen ist eine erfreuliche Dreingabe. Aus irgendeinem Grund bieten sowohl Google, Apple wie auch Samsung immer noch relativ langsame Ladezeiten, während Hersteller wie Xiaomi, Realme und OnePlus sich schon jenseits von 200 Watt bewegen.

OnePlus 12R für 700 Euro

Das OnePlus 12R könnte der Geheimtipp in dieser Liste sein. (Bild: OnePlus)

Das OnePlus 12R könnte das Handy mit einem der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse 2024 werden.

Die Highlights:

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mit großem Heatsink

AMOLED-LTPO-Display mit 6,78-Zoll, 450 ppi, 4.500 Nits und 120 Hz

Triple-Kamerasystem von Hasselblad

5.500 mAh mit 100 Watt Schnellladen (26 Minuten für 100 Prozent)

100-Watt-Ladegerät inklusive

Android 14 mit OxygenOS 14 mit mindestens 4 Jahren Updates

Die Nachteile:

Kein Tele-Objektiv

Nur IP65-Zertifiziert (Staubdicht und geschützt gegen schwache Wasserstrahlen)

Wer sich für das 12R entscheidet, kann gegenüber dem OnePlus 12 250 Euro sparen - aber worauf muss verzichtet werden? Die Antwort: nicht viel.

Das OnePlus 12R verwendet den älteren Snapdragon 8 Gen 2 als Prozessor, der aber auch heute immer noch eine gute Figur abliefert und für eigentlich alle Android-Apps genügend Leistung bietet. Beim Kamerasystem muss man auf das Periskop-Tele verzichten. Stattdessen gibt es eine Makro-Kamera mit einer winzigen Auflösung von 2 Megapixel.

Der Akku des OnePlus 12R ist sogar etwas größer und laut dem Hersteller der größte, der jemals in einem OnePlus-Handy steckte. Das Display ist etwas kleiner, bietet aber dennoch die Specs, die man auch beim teureren OnePlus 12 findet.

OnePlus Nord 3 5G für 450 Euro

Das Nord 3 5G besitzt dieselbe Hauptkamera, wie das OnePlus 12R, Asus ROG Phone 8 Pro und Nothing Phone 2. (Bild: OnePlus)

Die Mittelklasse von OnePlus wird vom Nord 3 5G belegt. Dabei kann OnePlus einige Features anbieten, die man oft nur bei Handys mit größerem Preisschild findet.

Die Highlights:

MediaTek Dimensity 9000 als Prozessor

6,74-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz, 1450 Nits und 451 ppi

5.000-mAh-Akku mit 80-Watt Schnellladen

80-Watt-Ladegerät inklusive

Sony IMX-890-Sensor für die Hauptkamera

4 Jahre Updates

Die Nachteile:

Plastik-Rahmen

Nur IP54-Zertifiziert (Staub- und Spritzwasserschutz)

Ultraweitwinkel hat nur 8 Megapixel und kein Pixel-Binning

Makro-Kamera hat nur 2 Megapixel

Kommt mit Android 13 und Oxygen 13.1 vorinstalliert

Der Dimensity 9000 bringt in etwa die Leistung eines Snapdragon 8 Gen 1, der in vielen zwei bis drei Jahre alten High-End-Handys verbaut war. Die Leistung sollte also gemessen am Preissegment wirklich ordentlich sein.

Eine Besonderheit ist die Hauptkamera mit dem Sony-Sensor IMX-890. Den findet man auch im OnePlus 12, Asus ROG Phone 8 Pro und Nothing Phone 2. Die beiden anderen Kameras können auf dem Papier aber leider nicht wirklich überzeugen.

Auch der Rahmen aus Plastik ist ein Nachteil, den man verschmerzen muss.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G für 270 Euro

Plastic-Fantastic? Das Nord CE 3 Lite ist günstig, kann in vielen Kategorien punkten, ist aber auch kompromissbehaftet. (Bild: OnePlus)

Hinter dem sperrigen Namen verbirgt sich ein spannendes Handy für Sparfüchse.

Die Highlights:

IPS-Display mit 120 Hz und 391ppi

Speicher mit microSD erweiterbar

108-Megapixel-Hauptkamera

3,5mm-Klinke

5.000-mAh-Akku mit 67 Watt Schnellladen

67-Watt-Ladegerät inklusive

Die Nachteile:

Rahmen und Rückseite aus Plastik

Keine IP-Zertifizierung

»Nur« 680 Nits maximale Helligkeit

Snapdragon 695 ist etwas schwachbrüstig

Neben Hauptkamera gibt es nur eine Makro-Kamera mit 2 Megapixel

Nur 2 OS-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates

Wie man sehen kann, ist ein so günstiger Preis mit einigen Kompromissen behaftet. Für viele von euch, die Geld sparen möchten, müssen diese aber kein Ausschlusskriterium sein.

Die maximale Helligkeit beträgt zwar nur 680 Nits, sollte aber für die meisten Situationen ausreichen. Der ältere Prozessor eignet sich nicht so gut für anspruchsvolle Spiele, sollte aber mit den meisten Alltagssituationen gut zurechtkommen. Das Handy wird zwar nur drei Jahre mit Updates versorgt, aber das ist bei dem Preis verschmerzbar.

Dafür erhält man ein Smartphone mit guter Hauptkamera, erweiterbarem Speicher, 120-Hz-Display und großem Akku, der schnell geladen werden kann. Die 3,5mm-Klinke ist ein netter Bonus, den man bei vielen teuren Handys vermisst.

Alle gelisteten Handys sind ab sofort wieder in Deutschland verfügbar und können über den Online-Shop von OnePlus bestellt werden. Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und haben beim Hersteller Testgeräte angefragt, damit wir euch schon bald berichten können, ob sich die Handys auch in der Praxis beweisen können.