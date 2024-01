Palworld: Nur einen Tag, nachdem eine Pokémon-Mod bekannt wurde, schaltet sich Nintendo ein

Pikachu und Konsorten in Palworld spielen? Ein Modder wollte es möglich machen, doch Nintendo schreitet ein. (Bild: Pocketpair / hiclipart

Vor nur vier Tagen, am 19. Januar 2024, ist Palworld erschienen. Ein Survival-Crafting-Spiel, in dem ihr Monster bekämpfen, fangen und für euch arbeiten lassen könnt. Das Spielprinzip kommt so gut an, dass bereits sechs Millionen Spieler in der Palworld unterwegs sind.

Viele fühlen sich beim Design der Monsterchen an Pokémon erinnert, auch wenn es nicht wirklich welche sind. Es war allerdings nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Modder etwas am Pokémon-freien Status Quo ändern wollen. Doch Nintendos Anwälte stehen wahrscheinlich schon in den Startlöchern.

Mehr zum Thema Wo soll ich Palworld spielen? Zwischen Steam und Game Pass gibt's gravierende Unterschiede von Gerald Weßel

Pokémon-Mod für Palworld - das ist bekannt

Der Youtuber ToastedShoes hat gestern (22. Januar 2024) von einer Mod berichtet, welche die allseits bekannten Pokémon in den neuen Steam-Hit bringen und dort spielbar machen sollten. Mit dieser Mod könntet ihr also eure liebsten Pokémon fangen und mit Sturmgewehren ausstatten.

Klingt witzig? Wäre es bestimmt auch, doch es kam, wie es kommen musste: Das Video, in dem bereits Szenen aus Palworld mit diversen Pokémon zu sehen waren, ist von YouTube verschwunden.

Hier seht ihr den ursprünglichen X-Post von ToastedShoes, in der er das Video zur Mod geteilt hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was war zu sehen? Im Video sah man den Spielcharakter, der aussah wie Ash aus dem Pokémon-Anime. Außerdem Pikachus, die mit Spitzhacken Steine zerschlagen, Misty und Rocko und viele weitere bekannte Tierchen und Charaktere.

Toasted Shoes selbst hat die Mod im Video als »Überholung« bezeichnet, die »alles« in Pokémon umwandelt.

Was hat Nintendo dazu zu sagen? Ein offizielles Statement gibt es noch nicht, doch da das Video von ToastedShoes’ Kanal verschwunden ist, kann man stark davon ausgehen, dass Nintendo nicht mit dem Mod-Projekt einverstanden war.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Nintendo Modder oder Menschen hinter Fan-Projekten verklagt.

ToastedShoes selbst schreibt dazu auf Twittter - mit einer Prise Humor:

»Nintendo has come for me, please leave me in your thoughts and prayers«

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wären ähnliche (weniger streitbare) Mods in Zukunft denkbar? Momentan gibt es noch keinen Mod-Support für Palworld, doch die Entwickler haben in einem Steam-FAQ angekündigt, dass sie daran arbeiten.

Wann es so weit sein wird, haben sie nicht verraten.

In der Zukunft könnten also ähnliche Mods, wie die Pokémon-Mod, denkbar sein, doch fremde Franchises solltet ihr nicht erwarten. Schon gar nicht von Nintendo.