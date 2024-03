Frau eines Palworld-Spielers liebt Lamball, also züchtet er ein ultra-seltenes »Gott-Lamball« für sie

Wer könnte eine flauschige Fellkugel nicht mögen? Erst recht, wenn sie im Kampf auch noch richtig aufräumt.

Lamballs sind nicht gerade die begehrtesten oder seltensten Kreaturen in Palworld. Den kleinen, schafsähnlichen Pals begegnet ihr schon zu Beginn des Spiels, sie sind leicht zu fangen und nicht besonders stark oder außergewöhnlich.

Anders sieht es jedoch mit der Spezialzüchtung eines Spielers aus. Für seine Frau erschuf der einen Lamball-Gott , der einzigartiger kaum sein könnte.

Der Ball Gottes

Auf Reddit erzählt Shuja davon, dass Lamballs zu den Lieblings-Pals seiner Frau gehört. Sie liebe sie so sehr, dass er entschieden habe, für sie den Ball of God zu züchten. Dabei handelt es sich um eine äußerst kampfstarke Version eines Lamball, die über einige starke passive und aktive Fähigkeiten verfügt:

Während ein Lamball sonst eher zur Arbeit verpflichtet wird, ist dieses Wollknäuel nur für den Kampf zu gebrauchen. Denn Arbeit zu verrichten, wäre ja schließlich unter der Würde eines Gottes , wie Shuja schlüssig argumentiert.

Neben Skills wie Wild und Legendär bekam der Lamball deshalb auch Mehr Muskeln als Verstand , eine Fähigkeit die den Angriff erhöht, dafür aber das Arbeitstempo deutlich senkt.

Eine Menge Arbeit

Diesen Spezial-Pal zu züchten war natürlich ziemlich aufwändig. Shuja berichtet, er habe viel herumprobieren müssen, und auch praktische Tools wie einen Breeding Calculator verwendet. Eine Menge Spaß hatte er wohl trotzdem, auch wenn er es bereut, seine Kreation nicht Lamb of God statt Ball of God genannt zu haben.

Falls ihr auch schon immer einen besonderen Pal haben wolltet, dann werft doch einen Blick in unseren Züchtungs-Guide, in dem ihr die Grundlagen für das erschaffen neuer Kreaturen findet. Und falls ihr euch noch immer wundert, wie Palworld zu dem riesigen Überraschungshit wurde, der es nun ist, dann lohnt es sich für euch, in unseren Podcast zum Thema reinzuhören.