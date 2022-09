Grober Schnitzer beim PC-Bau – aber wie schnell findet ihr ihn auf diesem Bild?

Stellt euch folgende ganz normale Situation für einen PC-Reparaturdienst vor: Ein Kunde bringt einen neu zusammengebauten PC ins Geschäft, der zwar angeht und dessen Lüfter sich drehen, ein Bild wird aber nicht ausgegeben. Der nächste Schritt: sich auf die Fehlersuche begeben.

Wer unseren Guide zu erster Hilfe bei PC-Schwierigkeiten dieser Art kennt, der weiß, dass es einige Möglichkeiten gibt, die Quelle des Problems einzugrenzen. So kann beispielsweise nur ein (Strom-)Kabel vergessen worden sein, falsch eingestellter RAM Schwierigkeiten machen oder auch ein Defekt vorliegen. Auf den Fehler, um den es hier geht, muss man aber erstmal kommen.

Das dachte sich wohl auch der Reddit-User u/X9Gag_Warrior, der einen Reparaturdienst für PCs betreibt. Deshalb hat er kurzerhand ein Finde den Fehler -Suchbild aus der Geschichte gemacht, versehen mit einem Hinweis auf den Schwierigkeitsgrad. Er liegt bei 0.

Im Nachhinein betrachtet ist das durchaus angemessen. Wir haben in Anbetracht dessen aber länger zum Finden des Fehlers gebraucht, als uns lieb ist - und reichen das Ratespiel daher an euch weiter:

Wie schnell erkennt ihr, was hier das Problem ist?

Damit ihr des Rätsels Lösung, die unten folgt, nicht aus Versehen zu früh lest, verpacken wir sie in Form eines Spoiler-Absatzes. Der Rechner wurde dabei übrigens mit montiertem CPU-Kühler zum Reparaturdienst gebracht, hier liegt das Problem also nicht.

Auch in den fast 800 Kommentaren zu dem Reddit-Beitrag finden sich durchaus verwunderte Beiträge von Usern, die sich nicht sicher sind, wo das Problem liegt und die entweder den fehlenden CPU-Kühler dahinter vermuten oder etwa, das Vergessen wurde, die Schutzfolie zu entfernen wie in diesem Beispiel:

CPU zu heiß: Spieler bemerkt Baufehler erst nach zweieinhalb Jahren

Auflösung des Rätsels Die CPU passt nicht zum Mainboard beziehungsweise zum Sockel. Sie wurde zwar erfolgreich mit der passenden Halterung auf dem Mainboard befestigt, wie an den Pins ober- sowie unterhalb davon zu erkennen ist. Sie deckt den Sockel aber nicht komplett ab. Genauer gesagt handelt es sich um einen Intel-Prozessor der Core-i-10000-Generation. Die Modelle dieser Reihe sind quadratisch aufgebaut (37,5 x 37,5 Millimeter) und gehören zum Sockel 1200. Bei dem Asus-Mainboard Strix B660-A Gaming Wifi handelt es sich dagegen um eine Platine für die aktuelle Core-i-12000-Generation, die auf den Sockel 1700 setzt. Bereits die Bezeichnung des Sockels lässt dabei erahnen, dass hier unterschiedliche Größenverhältnisse herrschen, da sie für die Zahl der Pins im Sockel steht (1.200 statt 1.700). Die entsprechenden CPUs für den Sockel 1700 sind gleichzeitig nicht mehr quadratisch aufgebaut (45,0 x 37,5 Millimeter).

Man muss der Fairness halber aber dazu sagen, dass es sich laut Reddit-User um den ersten Selbstbau-PC des Kunden gehandelt hat. Ein besonderer Umstand machte das Geschehen dieses groben Baufehlers außerdem wahrscheinlicher.

So sind Core-i-12000-Prozessoren für den Sockel 1700 zwar in der Tat klar größer als Modelle für den Sockel 1200, das macht sich allerdings nur in der Höhe bemerkbar. Die Breite der CPUs hat sich also gegenüber den Vorgängern nicht verändert, sie liegt stattdessen weiterhin bei 37,5 Zentimetern.

Wie unsere Nachstellung des Fehlers unten zeigt, passen Core-i-10000-CPUs dadurch grundsätzlich in den Sockel eines aktuellen Core-i-12000-Mainboards. Hat man bereits einmal eine Prozessor in einen PC eingebaut, merkt man zwar sofort, dass sie zu locker sitzt und dass da etwas nicht stimmen kann. Aber eine solche Vorerfahrung hatte der Kunde des Erstellers des Reddit-Beitrags ja nicht.

Wie hätte man den Fehler schon beim Kauf verhindern können?

Für versierte PC-Bastler ist es selbstverständlich, auf die Sockel-Kompatibilität zu achten. Wer sich nicht so gut mit der Materie auskennt, der kann aber leicht von den gefühlt tausenden unterschiedlichen CPU-Modellen und Mainboard-Chipsätzen verwirrt werden.

Grundsätzlich gilt, dass man wie schon oben erwähnt darauf achten muss, dass CPU und Mainboard-Sockel zusammenpassen. Entsprechende Angaben finden sich stets in den Datenblättern von Prozessoren und Hauptplatinen, sei es auf Shop-Seiten oder in Preisvergleichsportalen wie Geizhals.de.

Ebenfalls eine Variante: Auf Komplett-Rechner wie unsere Gamestar-PCs zurückgreifen. Will man den Rechner dagegen lieber selbst zusammenbauen, ist außerdem unsere passende Kaufberatung zu den besten Selbstbau-PCs eine Garantie dafür, dass CPU und Mainboard zusammenpassen:

Gaming PC selber bauen 2022: Die besten Konfigurationen

Habt ihr schon mal gesehen, dass jemand einen Prozessor in den Sockel eines falschen Mainboards gepackt hat und sich dann wunderte, warum der PC kein Bild ausgibt? Oder welche anderen groben Fehler beim Rechnerbau sind euch schon mal begegnet? Schreibt es gerne in die Kommentare!