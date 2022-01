Stellt euch vor, ihr spielt zweieinhalb Jahre an eurem davor neu zusammengebauten Rechner und egal wie anspruchslos die Titel auch sein mögen, so richtig leise ist der PC dabei nie, aber ihr kommt einfach nicht darauf, was der Grund dafür ist. Bis ihr dann mit Erschrecken feststellen müsst, dass ihr beim Zusammenbau einen wirklich groben Fehler gemacht habt. So oder so ähnlich könnte es einem Reddit-Nutzer ergangen sein, der seinen Fehler nun öffentlich gemacht hat.

Der entsprechende Eintrag bei Reddit eröffnet mit den Worten: 2,5 Jahre später fand ich heraus, dass ich nicht so clever bin, wie ich dachte . Doch selbst erfahrenen Hardware-Experten können Fehler beim Zusammenbau unterlaufen. So auch dem Autor dieses und des folgenden Artikels:

Schutzfolie trotz offensichtlichster Warnhinweise übersehen

Was ist geschehen? Reddit-Nutzer rtyui57 ist ein Fehler unterlaufen, der eigentlich gar nicht passieren können sollte. Zumindest dann nicht, wenn man des Lesens mächtig ist und von dieser Fertigkeit auch Gebrauch macht. Vielleicht hat er auch nur vergessen, seine Brille aufzusetzen, oder war anderweitig abgelenkt.

Beim Zusammenbau seines PCs hat er nämlich glatt vergessen, die Schutzfolie vom Metallkörper seiner Luftkühlung zu entfernen. Daher hat er die Wärmeleitpaste nicht auf das Kupfer respektive Aluminium aufgetragen, sondern auf ebenjene mit deutlichen Warnhinweisen bedruckte Plastikfolie. Die folgenden Zeilen sind darauf zu lesen:

Bitte die Schutzfolie vor Gebrauch abziehen - Warnung

Wieso hat er so lange gebraucht, den Fehler zu bemerken? Dazu können wir im Augenblick nur Spekulationen anstellen. Wir haben rtyui57 zwar bereits kontaktiert und nach den näheren Umständen befragt, allerdings noch keine Antwort erhalten. Falls er uns noch schreibt, ergänzen wir den Artikel natürlich umgehend um die entsprechenden Informationen.

Es sind grundsätzlich jedoch mehrere Szenarien denkbar - unter anderem:

Der PC wird nicht oder kaum zum Spielen verwendet: Sollte der Rechner überwiegend für Alltagszwecke eingesetzt werden, kann es durchaus sein, dass so ein Fehler nicht und vielleicht sogar niemals auffällt. Die Kühlleistung dürfte selbst ohne guten Kontakt zwischen Heatspreader der CPU und des Kühlkörpers völlig ausreichend sein. 10 oder gar 20 Grad fallen ohne entsprechendes Monitoring nicht so leicht auf, da auch der Lüfter dann nur minimal schneller dreht.

Sollte der Rechner überwiegend für Alltagszwecke eingesetzt werden, kann es durchaus sein, dass so ein Fehler nicht und vielleicht sogar niemals auffällt. Die Kühlleistung dürfte selbst ohne guten Kontakt zwischen Heatspreader der CPU und des Kühlkörpers völlig ausreichend sein. 10 oder gar 20 Grad fallen ohne entsprechendes Monitoring nicht so leicht auf, da auch der Lüfter dann nur minimal schneller dreht. Es handelt sich um einen Rechner mit gutem und leisem Kühler: Es kann auch sein, dass der Nutzer zwar anspruchsvollere Titel spielt, der Kühler aber so gute Arbeit und diese vor allem so leise verrichtet, dass es schlicht nicht früher aufgefallen ist.

Es kann auch sein, dass der Nutzer zwar anspruchsvollere Titel spielt, der Kühler aber so gute Arbeit und diese vor allem so leise verrichtet, dass es schlicht nicht früher aufgefallen ist. Der Nutzer hat nicht bemerkt, dass sein System ausgebremst wurde: Nicht zuletzt ist es möglich, dass dem Nutzer schlicht nicht aufgefallen ist, dass sein System die Leistung respektive die Taktrate an die Temperatur angepasst und heruntergesetzt hat (Throttling) .

Nicht nur beim Zusammenbau, auch beim Kauf von Computer-Hardware gibt es Dinge, die ihr besser nicht nachmachen solltet:

Kann die CPU durch so etwas kaputtgehen? Nein. Falls euch etwas Vergleichbares geschehen sollte, beispielsweise wenn ihr im schlimmsten Fall gar keine Wärmeleitpaste aufgetragen habt, dann taktet sich der Prozessor automatisch selbst herunter (das oben bereits genannte Throttling). Im äußersten Fall würde sich die CPU abschalten.

Kann die Schutzfolie nicht schmelzen? Im Falle des Reddit-Nutzers ist das zumindest nicht geschehen. Vermutlich hat der Hersteller einen entsprechend hoch erhitzbaren Kunststoff für die Folie verwendet. Je nach Art kann der Schmelzpunkt deutlich über 100 Grad Celsius liegen, CPUs riegeln meist ab 90 Grad ab, die Temperatur dürfte aber selbst unter härtesten Bedingungen nur selten über 100 bis maximal 110 Grad liegen.

Ist euch schon einmal etwas Vergleichbares passiert? Was sind eure größten Missgeschicke beim PC-Bau? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!