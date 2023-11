Die schlechten Nachrichten für PC-Spieler bestätigen sich und die 2.000-Euro-Marke dürfte schon bald wieder durchbrochen werden

Wer Interesse an der High-End-Grafikkarte RTX 4090 hat, sollte wohl nicht mehr lange zögern. (Bild: stock.adobe.com)

Update, 2. November: Wie die chinesische Webseite MyDrivers berichtet, bestätigen inzwischen mehrere Board-Partner von Nvidia, dass die Geforce RTX 4090 von den Handelsrestriktionen betroffen bleibt. Ab dem 17. November soll demnach das Verkaufsverbot für die High-End-GPU in China greifen.

Vor diesem Hintergrund verstärken Nvidia und mehrere Partner, die auf Basis von Nvidia-Chips Gaming-GPUs herstellen aktuell angeblich ihre Anstrengungen, so schnell es geht noch eine möglichst große Zahl an RTX-4090-Modellen für den Verkauf vor Ort in die Lager zu bekommen.

Die im Zuge dessen befürchtete Verschlechterung des weltweiten Angebots der GPU scheint sich gleichzeitig auch bei uns zu bestätigen. Mittlerweile sind die meisten RTX-4090-Modelle erst oberhalb von 1.900 Euro gelistet und ein baldiges Durchbrechen der 2.000-Euro-Marke nicht unwahrscheinlich.

So hohe Einstiegskosten als Mindestpreis für bestimmte GPU-Modelle waren zuletzt in Folge der Chip-Knappheit und der Corona-Pandemie ein Problem für PC-Spieler. In diesem Fall ist vorerst immerhin nur eine Gaming-GPU davon betroffen, wenn auch die Schnellste.

Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ursprünglicher Artikel, 27. Oktober: Grafikkarten sind mittlerweile äußerst teuer. Dafür steht keine GPU so beispielhaft wie die schnellste Gaming-Grafikkarte der Welt in Form der Geforce RTX 4090. Doch die Situation verschlechtert sich derzeit nochmal deutlich. Wer über einen Kauf der High-End-GPU nachdenkt, sollte daher wohl schnell handeln.

Was ist das Problem? Während Nvidias Top-Grafikkarte längere Zeit für Kosten im Bereich von 1.600 Euro zu haben war, liegt das günstigste Modell mittlerweile bei einem Preis von fast 1.800 Euro - Tendenz steigend.

Hintergrund der aktuell stark anziehenden Preise dürften neue US-Handelsrestriktionen im Konflikt mit China sein. Sie betreffen nun eine größere Bandbreite von Nvidias Produkten, inklusive der Geforce RTX 4090, wie unter anderem Computerbase berichtet.

Die gute Nachricht lautet immerhin, das im Gaming-Bereich bislang nur dieses ohnehin schon sehr teure Top-Modell betroffen ist, auch wenn es zuletzt Missverständnisse darüber gab, ob das wirklich der Fall ist (dazu folgt im Artikelabschnitt Die jüngsten Entwicklungen mehr).

Zeitweise riesige Nachfrage in China

Während viele Nvidia-Modelle aus dem KI-Bereich wie A100 und A800 sofort ohne zusätzliche Lizensierung vom Handel ausgeschlossen werden, gilt für die RTX 4090 eine 30-tägige Übergangsfrist.

Die Folge war ein zeitweise großer Ansturm auf entsprechende GPUs in China, dessen Auswirkungen wir wohl nun auch hier spüren.

Einer unserer Kontakte in die Industrie rechnet damit, dass die schwierige Lage in Bezug auf die RTX 4090 eine ganze Weile lang anhalten wird: Ende 2023 wie auch Anfang 2024 wird es kaum noch welche geben beziehungsweise sie werden unglaublich teuer. .

Ob sich diese Prognose bewahrheitet, bleibt abzuwarten. Unstrittig ist dagegen, dass die Preise für die RTX 4090 in Deutschland zuletzt stark angezogen haben, während Ähnliches bei anderen Grafikkarten nicht zu beobachten ist.

So liegt etwa die RTX 4080 weiterhin recht stabil bei Kosten im Bereich von 1.200 Euro und die RTX 4070 Ti bei knapp über 800 Euro. Auch AMDs Top-Modelle RX 7900 XTX und RX 7900 XT haben mit circa 980 Euro beziehungsweise 830 Euro ihren typischen Mindestpreis der vergangenen Monate gehalten.

1:09 ASUS zeigt im Trailer die potenziell schnellste RTX 4090 der Welt

Die jüngsten Entwicklungen

Nvidia selbst hat diese negativen Auswirkungen der Handelsrestriktionen bereits in einer Reaktion vom 17. Oktober vorausgesagt. Darin heißt es unter anderem folgendermaßen:

Die Lizenzierungspflicht kann die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, die Entwicklung von Produkten rechtzeitig abzuschließen, bestehende Kunden von betroffenen Produkten zu unterstützen oder Kunden von betroffenen Produkten außerhalb der betroffenen Regionen zu beliefern [...].

Von kurzfristigen negativen Auswirkungen auf das eigene Geschäft geht Nvidia gleichzeitig aufgrund der hohen weltweiten Nachfrage nicht aus.

Zwischenzeitlich sorgte außerdem eine spätere Ergänzung Nvidias für das Missverständnis, dass die RTX 4090 doch nicht Teil der Restriktionen sei.

Laut Computerbase geht es in der Ergänzung aber nur um die Nvidia-Produkte, die ohne 30-tägige Übergangsfrist davon betroffen sind. Die RTX 4090 sei aber weiterhin in die Restriktionen mit eingeschlossen, nur eben mit zeitlicher Verzögerung.

Der in der Leak-Szene bekannte Twitter/X-Nutzer MEGAsizeGPU berichtet zu guter Letzt, dass sich die Preise in China wieder normalisiert hätten, während sie in den USA weiter in die Höhe schießen. Die Situation bleibt also unübersichtlich.

Wie schätzt ihr die Entwicklung der Situation ein? Wird die Geforce RTX 4090 in den kommenden Wochen und Monaten noch teurer? Oder beruhigt sich die Lage eurer Einschätzung nach eher schnell wieder? Käme es für euch in Frage, so viel Geld für eine GPU auszugeben und wo liegt generell eure Schmerzgrenze beim Kauf einer neuen Grafikkarte? Schreibt es gerne in die Kommentare!