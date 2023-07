Google Pixel 8 Pro: Ein neuer Leak verrät fast alles zum Android-Handy, inklusive zwei wesentlicher Neuerungen

Bilder zum Pixel 8 Pro geistern bereits einige Zeit durch das Internet (Bild: Smartprix)

Google ist üblicherweise fast das Schlusslicht bei Smartphone-Ankündigungen und stellt seine neuen Flaggschiffe in der Regel im Oktober vor. In den letzten Wochen tauchten immer wieder neue Leaks zu den Spezifikationen und Funktionen des Handys auf.

Auf Twitter teilte der Leaker Yogesh Brar eine großzügige Liste an Specs, die dem Pixel 8 Pro zugeordnet werden. Neu sind nicht alle der aufgelisteten Details zum Smartphone. Zwei Features heben sich allerdings vom Vorgänger ab.

Google Pixel 8: Das sollen die Specs und Features sein

Was das geteilte Datenblatt verrät, wird Menschen mit kleinen Händen nicht freuen: Das Google Pixel 8 Pro soll nämlich mit einem 6,7-Zoll-Display erscheinen, das auf der LTPO-Technologie basiert und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz unterstützt.

Wer auf schnelles Aufladen hofft, wird wohl ebenfalls enttäuscht. Der 4.650-mAh-Akku lässt sich laut dem Leak lediglich mit 27 Watt aufladen.

Angetrieben wird das Smartphone wahrscheinlich vom Tensor G3-Chip, der auf dem Referenzdesign von Samsungs Exynos basiert.

Gerüchten zufolge braucht Google noch bis zur zehnten Generation der Pixel-Smartphones, um einen vollständig eigenen Chip zu entwickeln.

Unterstützt wird der SoC (System-on-a-Chip) mit 12 GByte Arbeitsspeicher sowie 128 GByte respektive 256 GByte internen Speicher.

Soweit nichts Neues. Wer den Tweet von Yogesh Brar aufmerksam liest, stößt allerdings auf zwei neue Merkmale, die das Pixel 8 Pro erhalten soll:

Temperatursensor

Ultraschall-Fingerabdrucksensor

Die beiden genannten Features wurden in den letzten Wochen bereits in der Gerüchteküche diskutiert.

Der Suchmaschinen-Riese hat in der Vergangenheit immer mal wieder mit neuen Funktionen für seine Handy-Reihe experimentiert, wie etwa die Handgesten beim Pixel 4.

Konkret soll der Temperatursensor - wenig überraschend - die Temperatur der Haut messen.

Mit dem Ultraschall-Fingerabdrucksensor könnte Google einen Volltreffer landen. In der Vergangenheit stand vor allem die Pixel 6-Serie in der Kritik, da das biometrische Entsperren per Finger im Vergleich zur Konkurrenz nicht immer zuverlässig funktionierte.

Bei den Kameras sehen wir keinen nennenswerten Änderungen, zumindest was die Zahl der Megapixel betrifft:

Hauptkamera : 50 Megapixel (OIS)

: 50 Megapixel (OIS) Ultra-Weitwinkelkamera : 64 Megapixel

: 64 Megapixel Telekamera : 48 Megapixel

: 48 Megapixel Frontkamera: 11 Megapixel

Es bleibt abzuwarten, welche Neuerungen Google für uns in diesem Bereich bereithält. Bisherige Gerüchte deuten auf neue Video-Funktionen hin.

Spannend wird das neue Betriebssystem, das mit dem Pixel 8 startet: Android 14. Das Update soll (KI-)Funktionen bringen. Starten soll die Pixel 8-Serie im Oktober, was aus der Historie heraus wahrscheinlich ist.

Mehr zum Thema Android 14: Alles zu Release, Features und Gerüchten von Lucas Kaczynski

Was haltet ihr von den Spezifikationen des kommenden Google Pixel 8 Pro? Welche Neuerungen oder Änderungen muss das Android-Handy haben, um für euch attraktiv zu werden? Ist ein Temperatursensor in euren Augen ein wirklich sinnvolles Feature oder vollkommen fehl am Platz? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!