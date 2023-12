Pixel Feature Drop: Google spendiert den Handys zum Jahresende eine Menge Features

Der Feature Drop im Dezember ist da und bringt einige neue Funktionen auf Google-Smartphones.

Darauf dürften viele Fans von Pixel-Smartphones gewartet haben: den Pixel Feature Drop im Dezember. Jetzt ist es soweit und das Update steht für kompatible Smartphones bereit.

Neben dem Video Boost Feature für das neueste Pixel 8 Pro könnt ihr euch auf »Night Sight Timelapse«, »Pixel Watch Unlock« und vieles mehr freuen. Auch Googles neu angekündigte KI »Gemini Nano« hält Einzug. Wir stellen euch die wichtigsten Neuerungen kurz genauer vor.

»Gemini-Nano«: Das Pixel 8 Pro bekommt neue KI-Features

Google hat seine neue KI »Gemini« vorgestellt, die in verschiedenen Varianten in zahlreiche Geräte implementiert werden soll. Eines dieser Geräte ist unser täglicher Begleiter: das Smartphone.

Mit »Gemini Nano« kommen neue KI-Funktionen auf das Pixel 8 Pro. So können zum Beispiel aufgezeichnete Gespräche oder Interviews zusammengefasst werden.

Das Ganze soll ohne Netzverbindung, also ohne Verbindung zur Cloud, funktionieren und nur auf dem Smartphone stattfinden.

Die zweite Funktion »Smart Reply« ist derzeit noch eine Developer Preview und wird wahrscheinlich erst später auf dem Smartphone verfügbar sein. Sie ermöglicht es, mit einem Tippen auf das Handy passende vorgefertigte Antworten zu versenden.

Diese Funktion wird in Zukunft für Apps wie WhatsApp und andere Anwendungen verfügbar sein.

Die Pixel-Kamera bekommt neue Funktionen

Das bereits bei der Google-Präsentation angekündigte Feature »Video Boost« wird nun auch für das Pixel 8 Pro verfügbar sein. Wichtig ist, dass diese Funktion mit der Google-Cloud zusammenarbeitet und die Optimierung der Aufnahmen nicht lokal auf dem Smartphone erfolgt.

Mit Hilfe von Googles Computer-Fotografie-Modellen sollen Farbe, Beleuchtung, Stabilisierung und Körnigkeit verbessert werden.

Video-Boost unterstützt auch Night Sight Videos, also Videos, die bei Nacht oder schlechten Lichtverhältnissen aufgenommen wurden. Bei der Verwendung dieser Aufnahmen für Video-Boost soll unter anderem eine Rauschunterdrückung angewendet werden, was zu schöneren Details und Farben führen soll.

Ebenfalls für die Nacht gedacht ist die neue Timelaps-Funktion für das Pixel 8 und Pixel 8 Pro. Diese Funktion könnt ihr in Kombination mit Night Sight bei schlechten Lichtverhältnissen nutzen.

Dafür wird eine stabile Unterlage oder ein Smartphone-Stativ benötigt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Weitere Foto-Funktionen für die Pixel-Smartphones:

Porträtfotos : In Google Fotos können Porträtfotos mit schlechter Beleuchtung verbessert werden. Mit »Balance Light« werden laut Google raue Schatten entfernt, um Bilder mit verbesserungswürdiger Beleuchtung aufzuwerten. Diese Funktion lässt sich auch auf ältere Bilder anwenden.

: In Google Fotos können Porträtfotos mit schlechter Beleuchtung verbessert werden. Mit »Balance Light« werden laut Google raue Schatten entfernt, um Bilder mit verbesserungswürdiger Beleuchtung aufzuwerten. Diese Funktion lässt sich auch auf ältere Bilder anwenden. Foto-Unblur : Das Tool zum Entfernen von Unschärfen wurde für Vierbeiner optimiert. Bilder von Hunden und Katzen, die sich bewegen, können nun besser geschärft werden.

: Das Tool zum Entfernen von Unschärfen wurde für Vierbeiner optimiert. Bilder von Hunden und Katzen, die sich bewegen, können nun besser geschärft werden. Pixel Fold: Mit der Funktion Dual Screen Preview können Inhalte wie Bilder vom inneren auf den äußeren Bildschirm projiziert werden.

Mehr Produktivität auf den Pixel-Handys

Gute Nachrichten für alle, die einen Laptop mit einer schlechten Webcam besitzen. Ab sofort könnt ihr Smartphones ab Pixel 6 als Webcam verwenden. Dazu einfach das Smartphone per USB mit dem Laptop verbinden und als Verwendung »Webcam« auswählen.

Das Scannen von Dokumenten auf mobilen Endgeräten ist zwar ein alter Hut, wird aber von vielen Herstellern wie Samsung oder Apple ständig verbessert. Nun will auch Google nachlegen und es einfacher machen, Knicke oder Flecken aus den Dokumenten zu entfernen.

Weitere Funktionen und Verbesserungen im Überblick:

Passkey : Der Google Password Manager erkennt nun, welche Konten Passkeys unterstützen. Diese können mit wenigen Fingertipps hinzugefügt werden.

: Der Google Password Manager erkennt nun, welche Konten Passkeys unterstützen. Diese können mit wenigen Fingertipps hinzugefügt werden. Reperaturmodus : Dieser Modus dient der Sicherheit eurer Daten, wenn das Handy zur Reparatur eingeschickt wird. So muss das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

: Dieser Modus dient der Sicherheit eurer Daten, wenn das Handy zur Reparatur eingeschickt wird. So muss das Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Call Screening : Der Google Assistant bietet jetzt auch auf dem Pixel 6 und neueren Geräten Antworten an, die man auswählen kann, ohne den eingehenden Anruf annehmen zu müssen. Call Screening ist außerdem nun auf der Pixel Watch verfügbar.

: Der Google Assistant bietet jetzt auch auf dem Pixel 6 und neueren Geräten Antworten an, die man auswählen kann, ohne den eingehenden Anruf annehmen zu müssen. Call Screening ist außerdem nun auf der Pixel Watch verfügbar. Handy entsperren : Wer die Pixel Watch am Arm trägt, kann sein Smartphone auf Wunsch automatisch entsperren lassen (Pixel Watch Unlock).

: Wer die Pixel Watch am Arm trägt, kann sein Smartphone auf Wunsch automatisch entsperren lassen (Pixel Watch Unlock). Pixel Tablet : Googles Flunder erhält die Funktion »Clear Calling«, um störende Hintergrundgeräusche zu minimieren. Das Tablet erhält außerdem die Funktion »Spatial Audio« für räumliches Audio mit Head-Tracking.

: Googles Flunder erhält die Funktion »Clear Calling«, um störende Hintergrundgeräusche zu minimieren. Das Tablet erhält außerdem die Funktion »Spatial Audio« für räumliches Audio mit Head-Tracking. Wetter: Die Wettervorhersage wird jetzt in der Uhrzeit-Anwendung und den entsprechenden Widgets angezeigt.

Welches Pixel-Handy bekommt welche Funktion? Die offizielle Übersicht von Google.

Schließlich wurde die Pixel Watch der ersten Generation mit neuen Funktionen ausgestattet. Der »Bitte nicht stören«-Modus sowie der Schlafmodus werden nun - wie bei der zweiten Generation - zwischen Handy und Uhr synchronisiert.

Die neuen Zifferblätter sowie die aktualisierten Komplikationen der ersten Pixel Smartwatch sind ebenfalls erhältlich.

Puh. Das war zum Jahresabschluss ein großes Update für alle kompatiblen Pixel-Smartphones. Was ist eure Meinung zum Feature Drop im Dezember? Habt ihr mit einem solchen Update gerechnet oder freut ihr euch jetzt umso mehr? Was haltet ihr von den neuen KI-Funktionen für das Pixel 8 Pro? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!