Google Pixel 8: Das sind die spannendsten neuen Kamera-Features - von KI-Zoom bis hin zum Austauschen von Gesichtern

Das Pixel 8 und Pixel 8 Pro hat reichlich neue KI-Kamera-Funktionen im Gepäck. (Bild: Google)

Das Made-by-Google-Event ist vorbei und obwohl die meisten technischen Daten zu den neuen Pixel-Handys vorher schon bekannt waren, konnte Google beim Demonstrieren seiner neuen Kamera-Features beeindrucken.

Dass Google KI auf ein hohes Podest ist kein Geheimnis, doch mit dieser Vorstellung haben sie ihre Stellung dazu zementiert: Pixel 8 und Pixel 8 Pro strotzen vor KI-Features - und die Kameras erst recht. Wir fassen für euch die wichtigsten und spannendsten Kamera-Features zusammen.

Beste Aufnahme

Fangen wir mit der kuriosesten Neuerung an. Mit »Beste Aufnahme« könnt ihr in Gruppenfotos die Gesichter der fotografierten Personen austauschen, bis ihr ein Bild habt, bei dem alle Fotografierten einen gewünschten Gesichtsausdruck haben.

Stellt euch vor, ihr schießt ein Gruppenfoto und eine Person schneidet dabei eine Grimasse und die andere hat geblinzelt. Mit »Beste Aufnahme« könnt ihr den Gesichtsausdruck der Personen nachträglich verändern.

Um die Funktion zu verwenden, ist die Google Fotos-App notwendig und Google weist darauf hin, dass es nicht mit jedem Bild funktionieren könnte.

Magischer Editor

Der neue »Magische Editor« in Google Fotos ist eine KI-Bildbearbeitungs-App, die komplexe Bildbearbeitung extrem vereinfacht. Ihr könnt so nachträglich die Komposition der Fotos verändern, indem ihr Objekte und Personen einfach verschiebt, vergrößert oder verkleinert. Man kann auch Voreinstellungen verwenden, um zum Beispiel den Hintergrund zu ändern, wie etwa den Himmel austauschen.

Magischer Audio-Radierer

Es geht weiter mit den »magischen« Features: Der »Magischer Audio-Radierer« macht genau das, wonach es sich anhört. Damit könnt ihr störende Geräusche aus euren Videos entfernen. Google hat das Feature bei seinem Event anhand eines im Hintergrund bellenden Hundes demonstriert. Auch Menschenmengen oder Windgeräusche sollen sich so »radieren« lassen.

Video-Optimierung

Video-Optimierung verbessert eure Videos per Knopfdruck. (Bild: Google)

»Video-Optimierung« ist eine neue Funktion, die mit einem Fingertipp eure Aufnahmen - wie der Name sagt - optimiert. Dabei werden Belichtung, Farbe, Stabilisierung und Rauschen angepasst. Das Ergebnis soll möglichst lebensecht aussehen - so das Versprechen. Wir empfanden die gezeigten Beispiele eher etwas übersättigt mit dem typischen HDR-Look.

Nachtsichtvideo

Wendet man Video-Optimierung auf ein Nachtvideo an, werden Details in den dunklen Bereichen besser sichtbar und das Bild heller. (Bild: Google)

Wendet man Video-Optimierung auf ein Nachtvideo an, wird die Helligkeit erhöht und der Detailgrad in dunklen Bereichen verbessert. Google spricht davon, dass »Nachtsichtvideo« auf Pixel die beste Smartphone-Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen liefert. Wir sind gespannt, das Feature selbst auszutesten und Googles Behauptung auf die Probe zu stellen.

Zoom Enhance

Kennt ihr noch diese CSI-Memes, bei denen die Agenten praktisch jedes Bild von Überwachungskameras verlustfrei vergrößern können? So könnt ihr euch das neue »Zoom Enhace«-Feature von Google vorstellen. Ihr könnt Bilder digital vergrößern und KI-Algorithmen sorgen dafür, dass der Qualitätsverlust ausgeglichen wird, indem fehlende Pixel und Details generiert werden.

Pro-Funktionen für die Kamera-App

Das Pixel 8 Pro profitiert von manuellen Kameraeinstellungen. (Bild: Google)

Zu guter Letzt gibt es ein paar Features der »klassischen« Fotografie. Das Pixel 8 Pro gibt euch mehr Kontrolle über die Einstellungen der Kamera, wie Verschlusszeit, ISO oder die Möglichkeit, 50 Megapixel-Fotos über den gesamten Zoombereich zu schießen.

Der Magic Editor, Beste Aufnahme und Magischer Audio-Radierer werden direkt ab Launch am 12. Oktober verfügbar sein. Die restlichen Funktionen werden in den kommenden Monaten per Updates nachgeliefert.

Welcher der neuen Kamera-Features findet ihr besonders interessant und warum? Schreibt es uns in die Kommentare!