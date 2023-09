Google zeigt das Pixel 8, Pixel 8 Pro und die neue Pixel Watch 2

Google gibt uns offiziell einen Einblick in die Pixel 8-Reihe. (Bild: Google)

Es ist nicht das erste Mal, dass Google vor dem offiziellen Event die Katze aus dem Sack lässt und seine neuen Smartphones vorab zeigt. Letztes Jahr war das nicht nur beim Pixel 7 der Fall, sondern auch beim Google Pixel Fold.

Jetzt, knapp einen Monat vor der Präsentation, zeigt der Suchmaschinen-Riese die neue Smartphone-Reihe in einem kurzen Video. Alle Details erfahren wir auf dem Pixel-Event am 04. Oktober 2023.

So sieht die Pixel 8-Reihe und die Pixel Watch 2 aus

Ein kurzes Teaser-Video und eine neue Landingpage auf der offiziellen Website geben einen kurzen Einblick in das Aussehen der neuen Smartphones.

Als Farben werden für das Pixel 8 Pro »Porzellan« und für das Pixel 8 eine rosa Farboption präsentiert.

Die von Google geteilten Bilder und das Video zeigen, wie viel kleiner das Standard-Modell im Vergleich zum Pro-Ableger ausfallen wird. Gerüchten zufolge handelt es sich beim Pixel 8 Pro um ein 6,7-Zoll-Display, wohingegen das Pixel 8 mit 6,1 Zoll auftrumpfen wird.

0:23 Google Pixel 8 - Teaser

Wenn sich diese Hinweise bewahrheiten, schrumpft das Display um 0,2 Zoll im Vergleich zum Pixel 7, das mit einem 6,3-Zoll-Display auf den Markt kam. Wie aus der Beschreibung hervorgeht, erhält die nächste Pixel-Generation einen verbesserten SoC, vermutlich den Tensor G3-Chip.

Darüber hinaus wird sich der Tech-Riese erneut auf neue und verbesserte KI-Funktionen für Smartphones konzentrieren.

Neben den Smartphones ist auf der Startseite ein Bild der Pixel Watch 2 zu sehen, die ihrem Vorgänger nicht ähnlicher sein könnte.

Ob es wie im letzten Jahr erneut nur eine Größenoption geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Pixel Watch 2 könnte seinem Vorgänger nicht ähnlicher sein.

Pixel 8 könnte teurer werden

Derzeit kursieren viele Gerüchte, dass wir in diesem Jahr mit einer Preiserhöhung rechnen müssen. Im letzten Jahr blieb die Pixel 7-Serie von einem Preisanstieg verschont.

Wie 9to5Google berichtet, gibt es einen Leak, der die Euro-Preise ganz genau wissen möchte:

Google Pixel 8:

128 GByte: 799 Euro

256 GByte: 859 Euro

Google Pixel 8 Pro:

128 GByte: 1099 Euro

256 GByte: 1159 Euro

512 GByte: 1299 Euro

Die Preise sind aus unserer Sicht nicht abwegig. Schließlich erhöhen auch andere Hersteller die Preise in diesem Rahmen. Gut möglich, dass Google 2023 nachzieht.

Welche Spezifikationen werden die neuen Geräte von Google voraussichtlich haben? Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Artikel zur Pixel 8-Serie:

Google Pixel 8 und 8 Pro: Release, Preis, Features - alle Infos und Gerüchte

Die Katze ist aus dem Sack und das Design offiziell bekannt. Wie gefällt euch das Pixel 8 und Pixel 8 Pro? Kommt es für euch in diesem Jahr in die engere Auswahl oder seid ihr mit dem Smartphone eines anderen Herstellers zufrieden? Falls ihr Interesse habt, werdet ihr auch bei einem Preisanstieg zuschlagen? Was haltet ihr von der Pixel Watch 2? Schreibt es gerne unten in die Kommentare!