55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? - mit Jessirocks

»Ich bin eigentlich immer noch ein Noob«, sagt Streamer Jessirocks nach über 3.000 Stunden Path of Exile. Und das ist sogar nachvollziehbar! Wenn Diablo ein Segelflieger wäre, wäre Path of Exile die Boeing 747: schwer zu bedienen und abschreckend für Neulinge, aber auch so viel umfang- und facettenreicher.

Nach der kürzlichen Infoflut über Path of Exile 2 fragt sich nun: Muss sich Diablo 4 warm anziehen? Das bespricht Jessirocks im Talk mit Micha.

Und die Antwort lautet: jein. Denn Path of Exile (2) und Diablo (4) sind sehr unterschiedliche Spiele für unterschiedliche Zielgruppen. Während Diablo dank seines herausragenden Spielflusses jederzeit zu ein paar Stündchen Monsterjagd nach einem stressigen Tag einlädt, braucht ihr Path of Exile gar nicht erst zu starten, wenn ihr es nicht ernst meint. Denn im Endgame fährt PoE nicht nur eine gigantische Vielfalt auf, sondern wird auch regelrecht unerbittlich - bis hin zum Verlust von Erfahrungspunkten, wenn ihr sterbt.

Just diese Härte will der Entwickler Grinding Gear Games mit Path of Exile 2 weiter ausbauen - und das ist nur konsequent. Noch mehr als der erste Teil soll PoE soll ein Action-Rollenspiel werden, in dem ihr euch Fortschrittr im wahrsten Sinne des Wortes erkämpfen müsst - nun auch in der Kampagne, die in PoE 1 vielen zu leicht war.

Gleichzeitig wird es neue uns interessante Möglichkeiten zur Charakterentwicklung geben, in die ihr euch reinfuchsen könnt und müsst. Das System der Skill-Edelsteine wird komplett überarbeitet, zugleich sollen Waffenwechsel sinnvoller werden. Denn in PoE 2 lassen sich jedem Waffenset bestimmte Fähigkeiten und sogar ganze Äste im Talentbaum zuweisen, die dann automatisch aktiv werden, wenn man die jeweiligen Fähigkeiten einsetzt.

Klingt kompliziert? Ist es auch, das ist ja das Schöne daran! Path of Exile 2 wird wieder ein Charakter-Baukasten erster Güte mit jeder Menge Möglichkeiten.

Anders als ursprünglich geplant wird es zudem ein eigenständiges Spiel mit eigenem Endgame, kein Addon für PoE 1. Für Jessirocks liegt da der Hase im Pfeffer: Wird Grinding Gear Games wirklich zwei Action-Rollenspiele gleichzeitig betreiben und mit sinnhaften Seasons bzw. Ligen erweitern können?

Außerdem wünscht er sich endlich ein - man darf es gar nicht laut sagen - Auktionshaus!

Warum und was Jessi sonst noch von Path of Exile hält, seht ihr oben im Video, oder ihr hört es hier im Podcast:

