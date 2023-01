Nach Netflix: Amazon testet günstigeres Prime Lite mit Werbung beim Streaming - bald auch in Deutschland?

Bei Abo-Diensten scheint es aktuell im Trend zu sein, eine günstigere Version mit abgespeckten Service anzubieten. Netflix führte im November eine Abo-Option mit Werbung ein. Amazon könnte in Zukunft mit einem ähnlichen Angebot nachziehen. Erste Beta-Tests eines Prime-Abos mit weniger Funktionen und einem günstigeren Preis laufen derzeit in Indien, wie Techcrunch berichtet.

Was können Kunden von Prime Lite erwarten?

Das Prime Lite Abo ist eine abgespeckte Version des regulären Amazon Primes-Abos. Kunden erhalten Lieferungen innerhalb von zwei Tagen und müssen somit einen Tag länger warten als beim normalen Prime-Abo. Innerhalb von Prime Video werden zudem noch mehr Werbefilme als sonst gezeigt.

Amazon zeigt vor Filmen und Serien beim regulären Prime Abo immer wieder Trailer zu Inhalten auf Prime Video. Beim Prime Lite-Abo gesellen sich darüber hinaus noch Werbeclips für Filme und Produkte anderer Hersteller dazu. Diese sollen auch innerhalb einzelner Serienepisoden erscheinen und nicht übersprungen werden können. Darüber hinaus stehen Inhalte lediglich in SD-Qualität zur Verfügung.

Eine Übersicht über alle Unterschiede haben wir in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Abovorteile Prime Prime-Lite-Abo Lieferungen Innerhalb von einem Tag Innerhalb von zwei Tagen Prime Video Enthalten mit Werbung SD Qualität mit mehr Werbung auf maximal zwei Geräten Prime Musik Enthalten Nicht enthalten Gaming Content (z.B. kostenlose Spieleinhalte) Enthalten Nicht enthalten Unterschiede zwischen Amazon Prime und Prime Lite

So viel günstiger ist das Prime Lite-Abo

Das Prime Lite-Abo wird aktuell im Rahmen eines Betatests in Indien getestet. Deswegen ist der Preis nur ansatzweise auf Deutschland übertragbar. Ein Prime-Jahresabo in Indien kostet 1.499 Rupien, was etwa 17 Euro entspricht. Das Prime Lite-Abo gibt es für 999 Rupien, also 11,50 Euro. Damit ist Prime Lite etwa 33 Prozent günstiger.

In Deutschland kostet ein Prime-Jahresabo 90 Euro. Wenn Amazon das Prime Lite-Abo ähnlich wie in Indien bepreist, würde es in Deutschland etwa 60 Euro kosten. Ob und wann der Dienst nach Deutschland kommt, ist unklar. Der Release dürfte aber ohnehin noch dauern, da sich die Beta-Tests vorerst auf Indien beschränken.

Während Amazon und Netflix weitere Abo-Optionen testen oder einführen, hat heute ein Abodienst seine Arbeit eingestellt: Google Stadia wird heute eingestellt, das müsst ihr als Betroffene wissen.

Was haltet ihr von dem Prime Lite Abo? Würdet ihr euch dafür interessieren oder findet ihr den Preis für die Einschränkungen zu hoch?