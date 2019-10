Langes und schmales Smartphone besser - Project Gem hat ein ungewöhnliches Gehäuse-Design

Smartphones haben alle eine ähnliche Form. Das soll sich aber ändern, denn das Project Gem genannte Smartphone von Essentials hat ein deutlich schmaleres, langgezogenes Design, das zum Umdenken anhalten will und teils sehr viel praktischer im Alltag sein soll als Geräte im gewohnten Format.



Project Gem ist dabei Essentials kommendes Smartphone, das bereits erschienene PH-1 war das erste der Firma von Android-Mitbegründer Andy Rubin. Das PH-1 zeichnete sich durch solide technische Ausstattung zum guten Preis sowie mit einem Design ohne Fokus auf ein Firmenlogo aus.

Dennoch blieb das 2017 erschienene PH-1-Smartphone relativ unbekannt. Mit dem nächsten Gerät (Project Gem) will das kleine Unternehmen für mehr Aufsehen sorgen. Neben dem auffälligen Formfaktor sticht es vor allem durch den Farbwechseleffekt auf der Rückseite hervor.

Die Benutzeroberfläche ist aufgrund des ungewöhnlichen Formfaktors an das Smartphone angepasst. Doch außer den spärlichen Details zu Form, Farbe und der Benutzeroberfläche gibt es bislang keine Informationen über Project Gem.

Regelmäßige Neustarts sollen Lebensdauer von Smartphones verlängern

Auf den Bildern ist nur eine Taste auf der Rückseite und eine Kamera zu sehen. Allerdings bestätigte Essential im ersten Tweet zum Smartphone auch, dass das Project Gem gerade erst in der frühen Testphase außerhalb des Labors angekommen ist.

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj