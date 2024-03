Neuer Leak: PS5 Pro verspricht in einer wichtigen Disziplin die dreifache Performance

Auf die schnellere Pro-Variante der PS5 Pro müssen wir wohl nicht mehr allzu lange warten.

Um die Playstation 5 Pro ranken sich so einige Gerüchte, die regelmäßig um neue, vermeintliche Informationen erweitert werden.

Noch in diesem Jahr soll die verbesserte Version der PS5 auf den Markt kommen - und ihr Vorgängermodell teils deutlich schlagen. Wie genau, erklären neue Gerüchte.

PS5 Pro soll bis zu 45 Prozent bessere Rasterizing-Performance und 300 Prozent bessere Raytracing-Performance haben

Neuer SoC namens »Trinity« von AMD mit 20 Gbps GDDR6-Speicher

Playstation 5 Pro mit eigenem KI-Upscaling »PSSR«

Der jüngste Leak stammt vom YouTuber »Moore's Law is Dead« (MLID), der näheres zum genutzten Chipsatz der Playstation 5 Pro erfahren haben will.

Demzufolge soll die PS5 Pro bis zu 45 Prozent bessere Rasterizing-Performance sowie bis zu 300 Prozent bessere Raytracing-Performance als das Standardmodell aufweisen. Das ganze Video dazu findet ihr hier:

Verantwortlich für den Leistungsschub ist der neue SoC, der von AMD unter dem Codenamen »Trinity« gefertigt wird. Dieser soll unter anderem auf GDDR6-Speicher mit 20 Gbps setzen.

Weitere Kerndaten zum Trinity-Chip nannte MLID nicht, sodass wir in diesem Hinblick noch auf dem Stand des PS5-Pro-Leaks im Dezember bleiben.

In der folgenden Tabelle findet ihr den Vergleich zwischen den kolportierten Daten des Trinity-Chips sowie der Oberon-SoC, die Sony in der regulären Playstation 5 zum Release 2020 verbaut hat. Die Plus-Variante von Oberon unterscheidet sich in den relevanten Eckdaten ausschließlich im Fertigungsverfahren und kam zur 2022-Revision auf den Markt.

Playstation 5 (2020 / 2022) Playstation 5 Pro* Custom-Chip Oberon / Oberon Plus Codename »Trinity« Fertigungsverfahren TSMC 7 nm / 6 nm TSMC 4 nm (N4P) GPU-Architektur 2.304 Shader

144 Texture Mapping Units (TMU)

64 Render Output Units (ROP)

36 Computing Units (CU) 3.584 Shader

? TMUs

? ROPs

56 CUs Speicher 16 GByte GDDR6-Speicher

14 Gbps ? GByte GDDR6-Speicher

20 Gbps *In kursiv sind die bisher unbestätigten Daten gekennzeichnet.

Neben dem genannten Performanceschub soll die Playstation 5 Pro auch über eine eigene Variante des KI-Upscalings verfügen.

Sony setzt entsprechend weder auf Nvidia DLSS noch auf AMD FSR, sondern bringt mit »Playstation Spectral Super Resolution« (PSSR) eine mithilfe von maschinellem Lernen verbesserte Version von TAAU (»Temporal Anti-Aliasing Upscale«). Ähnliche Berichte gab es bereits vor rund einem Monat:

MLID zufolge soll PSSR innerhalb von zwei Millisekunden von klassischer Full-HD-Auflösung (1080p) auf die gewünschte 4K-Auflösung hochrechnen können. Weitere Verbesserungen der Latenz sollen mit Optimierungen seitens der Entwickler möglich sein.

Würde ein solcher Leistungsschub ausreichen, um euch vom Wechsel von der regulären Playstation 5 auf die Pro-Version zu überzeugen? Welchen Preis darf die PS5 Pro in diesem Fall höchstens haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!