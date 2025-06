Playstation 6 und Xbox Series 2: Die neue Hardware soll eine Grafik-Benchmark einfach mal verdoppeln

Was kochen Microsoft und Sony mit der nächsten Konsolengeneration?

Die PlayStation 5 und Xbox Series X sind zumindest dem gängigen Zyklus zufolge in der zweiten Hälfte ihrer Lebensspanne angekommen. Passend dazu ploppen seit einigen Monaten die ersten Gerüchte über die Nachfolger auf. Ein solcher Leak will nun Genaueres zur Grafikleistung der PS6 und Xbox Next wissen und stellt Vergleich zu den (noch) aktuellen Konsolen an.

Das Gerücht stammt vom für gewöhnlich gut informierten Kepler_L2, der sich auf den NeoGAF-Foren zur Grafikperfomance der PlayStation 6 und kommenden Xbox-Konsole äußerte.

Für beide Konsolen soll demzufolge ein mehr als manierlicher Sprung anstehen: Die Raytracing- und KI-Leistung der PS6 und Xbox Next werde sich im Vergleich zur aktuellen Generation direkt verdoppeln.

Auch die reine Rasterizing-Performance soll ein – wenn auch nicht ganz so hohes – Upgrade erhalten: Kepler_L2 spricht von mutmaßlich rund 20 Prozent Mehrleistung gegenüber der PlayStation 5 und Xbox Series X.

AMDs neue UDNA-Architektur als Antreiber

Der tatsächliche Aufbau der jeweiligen Grafikchips, sprich: die Anzahl an CUs, ist noch unklar. Als gesichert gilt hingegen, dass sowohl die PlayStation 6 als auch die neue Xbox-Konsole auf AMDs angekündigte UDNA-Architektur setzen werden.

Auch Kepler_L2 bestätigte erneut, dass Sony und Microsoft für ihre nächste Generation »auf dieselbe Architektur setzen« werden.

Um UDNA kurz aufzufrischen: Die Abkürzung steht für »Unified DNA« und stellt AMDs strategische Entscheidung dar, die bisher getrennten RDNA- und CDNA-Architekturen zu vereinen.